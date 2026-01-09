Букте протести у Ирану, пријављен прекид интернета и телефонских веза

Извор:
У Ирану, гдје од краја децембра букте протести због хиперинфлације и економске кризе, у четвртак је пријављен прекид интернета и телефонских веза.
Упркос томе, хиљаде демонстраната изашле су на улице у Техерану и другим градовима након позива прогнаног престолонасљедника Резе Пахлавија.
Немири широм земље, најгори у посљедњих неколико година, брзо су се проширили и довели до смртоносних сукоба са иранским властима, а неки демонстранти су захтијевали поновно успостављање монархије, јавља РТ интернешенел.
Страни медији јављају да су најмање 42 особе погинуле, док је више од 2.270 притворено.
Предсједник Масуд Пезешкијан упозорио је домаће добављаче да не гомилају или прецјењују робу, јавили су државни медији.
Позвао је владу да обезбиједи довољне залихе и пажљиво прати цијене широм земље.
Са друге стране, врховни вођа ајатолах Али Хамнеи рекао је да изгредници морају бити "стављени на своје мјесто".
Врховни судија земље такође је оптужио демонстранте да "дјелују у складу" са Сједињеним Државама и Израелом.
Ирански државни медији прекинули су тишину поводом демонстрација које су захватиле земљу и јутрос су објавили прву званичну вијест с тим у вези, тврдећи да су "терористички агенти" Сједињених Америчких Држава и Израела изазвали насиље.
Кратак извјештај, емитован у програму државне телевизије у осам часова ујутро, представљао је прву званичну вијест о демонстрацијама, пренио је АП.
Тврди се да је на протестима дошло до насиља које је проузроковало жртве, али се не наводе детаљи.
Такође се истиче да су на улицама "запаљени приватни аутомобили, мотоцикли, јавна мјеста попут стајалишта метроа, ватрогасна возила и аутобуси".
