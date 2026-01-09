Селак: За слободу дата огромна жртва

Извор:
СРНА
09.01.2026
10:13
Коментари:0
Министар правде Републике Српске Горан Селак истакао је данас у Бањалуци да су у темеље Српске узидани животи погинулих бораца, што не смије бити заборављено.
"Република Српка има 26.000 јунака који су погинули у одбрани вјековних огњишта. Морамо чувати Републику Српску, јер је гарант слободе српског народа", рекао је новинарима Селак након што су делегације Републике Српске и Србије положиле вијенце на новоизграђени споменик борцима Одбрамбено-отаџбинског рата Војске Републике Српске.
Савјети
Највећа заблуда о гријању током ноћи: Цијело вријеме смо мислили да штедимо, а ево шта је истина
Он каже да је српски народ поднио огромну жртву како би имао Републику Српску.
Градоначелник Бањалуке Драшко Станивуковић рекао је да је друштво вјечно захвално херојима који су животе дали за Републику Српску.
"Они су несебично дали животе за нашу светињу – Републику Српску", рекао је Станивуковић.
У Бањалуци је јуче, поводом 9. јануара, Дана Републике Српске, откривено и освештано Централно спомен-обиљежје за укупно 25.830 погинулих бораца у Одбрамбено-отаџбинском рату Републике Српске.
Република Српска
СНСД: Опозиција не жели 9. јануар као Дан Републике
Девети јануар се слави као Дан Републике Српске јер је тог датума 1992. године настала под првобитним називом Република српског народа у БиХ.
Република Српска
2 ч2
Република Српска
2 ч0
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
12
16
12
08
12
04
12
03
12
00
Тренутно на програму