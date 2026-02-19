Летјеле столице: Нападнути Чедомир Јовановић и Александар Кос

Извор:
Курир
19.02.2026
14:17
Коментари:0
Чедомир Јовановић и његов пријатељ Александар Кос нападнути су данас у једном кафићу у центру Београда, у локалу који се налази иза Палата правде.
Према ријечима очевидаца, инцидент се догодио у поподневним сатима, пред пуним локалом, док су гости мирно сједили и разговарали, не слутећи да ће доћи до озбиљног нарушавања јавног реда и мира.
Како наводи један од свједока који се у том тренутку затекао на лицу мјеста, Јовановић и Кос су у локал дошли у пратњи адвоката.
Република Српска
Институт за јавно здравство издао хитно упозорење
"Видио сам када су Чеда и његов друг ушли. Били су са колегама адвокатима. Да ли су ишли на неко суђење или су се враћали са рочишта, заиста не знам, али су дјеловали смирено и расположено", испричао је извор.
Према његовим ријечима, ситуација је ескалирала у тренутку када је Јовановић устао од стола и кренуо ка тоалету.
Тада му је, како тврди очевидац, непознати мушкарац из чиста мира добацио погрдне и провокативне ријечи.
"Јовановић се, наводно, окренуо и кренуо ка њему, након чега је дошло до вербалног сукоба који је врло брзо прерастао у физички обрачун", речено је.
"У секунди је настао потпуни хаос. Александар је одмах скочио да заштити Јовановића, а онда су се умијешали и остали присутни. Столице су полетјеле, чаше и флаше су попадале, стакла су попуцала. Људи су изашли из локала", описује сцене саговорник.
Градови и општине
Мјесечни закуп једна марка: Општина у Херцеговини добија хотел
У општем метежу причињена је материјална штета.
Полиција, како се сазнаје, није била на лицу мјеста. Више детаља о околностима које су довеле до сукоба очекује се након званичног саопштења Чеде и Аце који се за сада нису јављали на телефон,а на поруке нису одговорили, преноси "Курир".
Србија
5 ч0
Србија
5 ч0
Србија
7 ч0
Србија
20 ч0
Најновије
Најчитаније
15
42
15
30
15
29
15
27
15
17
Тренутно на програму