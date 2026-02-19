Logo
Летјеле столице: Нападнути Чедомир Јовановић и Александар Кос

Курир

19.02.2026

14:17

Летјеле столице: Нападнути Чедомир Јовановић и Александар Кос
Фото: Printscreen/Youtube

Чедомир Јовановић и његов пријатељ Александар Кос нападнути су данас у једном кафићу у центру Београда, у локалу који се налази иза Палата правде.

Према ријечима очевидаца, инцидент се догодио у поподневним сатима, пред пуним локалом, док су гости мирно сједили и разговарали, не слутећи да ће доћи до озбиљног нарушавања јавног реда и мира.

Скочио на провокатора

Како наводи један од свједока који се у том тренутку затекао на лицу мјеста, Јовановић и Кос су у локал дошли у пратњи адвоката.

Институт за јавно здравство РС

Република Српска

Институт за јавно здравство издао хитно упозорење

"Видио сам када су Чеда и његов друг ушли. Били су са колегама адвокатима. Да ли су ишли на неко суђење или су се враћали са рочишта, заиста не знам, али су дјеловали смирено и расположено", испричао је извор.

Према његовим ријечима, ситуација је ескалирала у тренутку када је Јовановић устао од стола и кренуо ка тоалету.

Тада му је, како тврди очевидац, непознати мушкарац из чиста мира добацио погрдне и провокативне ријечи.

"Јовановић се, наводно, окренуо и кренуо ка њему, након чега је дошло до вербалног сукоба који је врло брзо прерастао у физички обрачун", речено је.

Општи метеж

"У секунди је настао потпуни хаос. Александар је одмах скочио да заштити Јовановића, а онда су се умијешали и остали присутни. Столице су полетјеле, чаше и флаше су попадале, стакла су попуцала. Људи су изашли из локала", описује сцене саговорник.

љубиње

Градови и општине

Мјесечни закуп једна марка: Општина у Херцеговини добија хотел

У општем метежу причињена је материјална штета.

Полиција, како се сазнаје, није била на лицу мјеста. Више детаља о околностима које су довеле до сукоба очекује се након званичног саопштења Чеде и Аце који се за сада нису јављали на телефон,а на поруке нису одговорили, преноси "Курир".

Čedomir Jovanović

Александар Кос

