Познато када се Душан Влаховић враћа на терен

Извор:
Телеграф
19.02.2026
15:30
Коментари:0
Душан Влаховић посљедњу утакмицу одиграо је 29. новембра против Каљарија и од тада муку мучи са повредом примицача. Ипак, познато је када би српски нападач напокон могао да се врати на терен.
Репрезентативац Србије и даље не зна своју судбину на крају актуелне сезоне. Јувентус се распитује за нове нападаче, али још некако из прикрајка рачунају на Влаховића. Након два и по мјесеца паузе Влаховић би могао да се врати на терен 1. марта у утакмици против Роме.
Јувентус је доживио прави дебакл у Истанбулу против Галатасараја у првом мечу баража за нокаут фазу Лиге шампиона. "Стара дама" игра врло лоше у посљедње вријеме, па би можда повратак Влаховића могао да препороди и Јуве и самог нападача.
Ове сезоне Влаховић је одиграо 19 утакмица у свим такмичењима. За то време постигао је шест голова и додао двије асистенције.
