Познато када се Душан Влаховић враћа на терен

Извор:

Телеграф

19.02.2026

15:30

Јувентус против Бенфике у Лиги шампиона без Душана Влаховића
Фото: Tanjug/AP/LaPresse/Fabio Ferrari

Душан Влаховић посљедњу утакмицу одиграо је 29. новембра против Каљарија и од тада муку мучи са повредом примицача. Ипак, познато је када би српски нападач напокон могао да се врати на терен.

Репрезентативац Србије и даље не зна своју судбину на крају актуелне сезоне. Јувентус се распитује за нове нападаче, али још некако из прикрајка рачунају на Влаховића. Након два и по мјесеца паузе Влаховић би могао да се врати на терен 1. марта у утакмици против Роме.

Јувентус је доживио прави дебакл у Истанбулу против Галатасараја у првом мечу баража за нокаут фазу Лиге шампиона. "Стара дама" игра врло лоше у посљедње вријеме, па би можда повратак Влаховића могао да препороди и Јуве и самог нападача.

Ове сезоне Влаховић је одиграо 19 утакмица у свим такмичењима. За то време постигао је шест голова и додао двије асистенције.

(Телеграф)

