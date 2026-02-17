Галатасарај разбио Јувентус у драматичном мечу

Извор:
Фудбалери Јувентуса уписали су још један тежак пораз у Лиги шампиона од Галатасараја и у тешкој су ситуацији пред реванш у Торину. Галата је славила у Истанбулу са 5:2.
Турски клуб је већ у 15. минуту стигао до предности преко Габриела Саре, али је Јувентус одговорио одмах у првом нападу и преко Копмајнерса изједначио резултат.
Исти фудбалер у 32. минуту меча доноси потпуни преокрет Јувентусу у Истанбулу и предност од 2:1.
Друго полувријеме почиње боље за Галату. Након четири минута Ланг им доноси поравнање, а у 60. минуту Санчез прави нови преокрет на мечу враћа предност Галати.
Да ће ово бити катастрофа за Јувентус, а не само још један пораз, било је јасно у 67. минуту када Кабал добија други жути картон након чега Стара дама остаје са играчем мање.
Ланг поново погађа за Галату у 75. минуту на асистенцију Осимена и повећава предност на 4:2.
Резултат, а вјероватно и пролаз Галате, обезбјеђујуе Боеј у 86. минуту када поставља коначних 5:2.
