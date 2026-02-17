Logo
Лудница у Истанбулу! Галата повела, Јувентус изједначио у првом нападу

Извор:

АТВ

17.02.2026

19:17

Галатасарај Јувентус резултати лига шампиона
Фото: Tanjug/AP/Khalil Hamra

Фудбалери Галатасараја и Јувентуса у Истанбулу играју први меч 16-финала Лиге шампиона.

Галатасарај стиже до предности у 16 минуту меча. Након грешке одбране Јувентуса, Виктор Осимен стиже до лопте, али се спетљао пред голом Јувентуса заједно са саиграчем. На срећу по њих, до лопте долази Габриел Сара и постиже лијеп погодак за предност Галатасараја.

Славље је трајало, али не предуго. Играчи су се вратили на своју половину, судија је одсвирао нови старт, а Јувентус већ у првом нападу изједначио.

Кенан Јилдиз је повукао лопту са центра и пласирао је у шеснаестерцу Калулу који не успијева главом да савлада Голмана, али лопта завршава код Копмајнерса који доноси поравнање.

Галатасарај Јувентус

Лига шампиона

