Лудница у Истанбулу! Галата повела, Јувентус изједначио у првом нападу

Извор:
АТВ
17.02.2026
19:17
Фудбалери Галатасараја и Јувентуса у Истанбулу играју први меч 16-финала Лиге шампиона.
Галатасарај стиже до предности у 16 минуту меча. Након грешке одбране Јувентуса, Виктор Осимен стиже до лопте, али се спетљао пред голом Јувентуса заједно са саиграчем. На срећу по њих, до лопте долази Габриел Сара и постиже лијеп погодак за предност Галатасараја.
Koopmeiners⚽️🔥pic.twitter.com/kRd449vtEJ— Pitch Wire (@wire_pitch) February 17, 2026
Славље је трајало, али не предуго. Играчи су се вратили на своју половину, судија је одсвирао нови старт, а Јувентус већ у првом нападу изједначио.
Кенан Јилдиз је повукао лопту са центра и пласирао је у шеснаестерцу Калулу који не успијева главом да савлада Голмана, али лопта завршава код Копмајнерса који доноси поравнање.
