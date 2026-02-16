Рудар разбио Жељезничар у Сарајеву

Извор:
АТВ
16.02.2026
20:01
Фудбалери Рудара увјерљиво су побиједили Жељезничар са 3:0'у гостима.
Након контре Рудар већ у деветом минуту меча преко Боливара стиже до предности. Почетни удар искористили су да исконтролишу утакмицу, иако је Жљезничар наставио да пријети.
Најбољу прилику Жељезничар је имао средином првог дијела, али је реализација изостала, што је додатно појачало нервозу на трибинама. Гости су дисциплинованом игром у одбрани чували предност и чекали своју шансу из транзиције.
Почетком другог полувремена Рудар повећава предност на 2:0, а коначан ударац постигли су у 71. минуту када постављају коначних 3:0.
Након 21. кола Премијер лиге БиХ фудбалери Рудара су на посљедњем мјесту, а Жељезничар је шесто са 25 бодова.
