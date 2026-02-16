Мурињо: Реалу сам дао све, али се не враћам

Извор:
Б92
16.02.2026
18:48
Коментари:0
У уторак почиње плеј-оф рунда Лиге шампиона, а ривали ће бити Бенфика и Реал Мадрид, који су својим спектакуларним дуелом и завршили лигашки део.
И тада, а и сада, у центру пажње је тренер Бенфике Жозе Мурињо, који је годинама био на челу Реал Мадрида.
Зато се и ове зиме спомињало његово име као рјешење за клупу "краљева", али је "господин посебни" то демантовао.
"Нема таквих разговора", рекао је Мурињо, кога су новинари притиснули о могућности да се то, ипак, деси:
"Да, наравно, Флорентину се може рећи не".
Осврнуо се на своје три године проведене у Мадриду.
"Дао сам све од себе за Реал. Било је добрих и лоших ствари, али сам дао све од себе. Осјећам да су ме људи поштовали због тога, упркос грешкама и успјесима. Међутим, не желим да подстичем приче које не постоје. Реалност је да имам још годину дана уговора са Бенфиком, са веома једноставном откупном клаузулом са обе стране. Нема ништа са Мадридом. Веома бих волио да избацим Реал, али и да Арбелоа освоји лигу и остане у Мадриду дуго. Он је сјајан момак и заслужује то", рекао је португалски стручњак.
Мурињо је често имао затегнут однос са власницима, али не и са Флорентином Пересом.
"Посљедњи пут смо разговарали када сам потписао за Бенфику, позвао ме је да ми честита. Надам се да ће доћи на утакмицу сутра. Имамо велико пријатељство, то не би требало да кријемо".
"Морам да кажем да сам један од ријетких тренера који је напустио Мадрид, а да није отпуштен. Када одете сопственом одлуком, одлазите са чистом савјешћу", нагласио је Мурињо.
Што се тиче саме утакмице, свјестан је тежине задатка.
"Не мислим да је потребно чудо да бисмо прошли. Потребна нам је наша најбоља игра, али не чудо. Реал је историја, али ми смо два огромна клуба. Побиједити Реал је веома тешко. Урадити то два, три пута, избацити их... Неће бити реплика утакмице од прије три недјеље. Морамо играти са радошћу да бисмо уопште били овдје након што смо имали нула бодова у прве четири утакмице. Борићемо се", закључио је Мурињо.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму