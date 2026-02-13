Ово је голман Далибор који је брутално пребио жену: Огласио се клуб

Извор:
13.02.2026
Далибор С. (36), голман из Кикинде, који се терети за кривично дјело насиље у породици јер је, како се сумња, у ноћи између 11. и 12. фебруара, рукама и ногама задао више удараца ванбрачној жени К.В, добиће отказ у фудбалском клубу за који тренутно наступа.
Како су медији у Србији писали, један Кикинђанин је прексиноћ полицији пријавио да у Светосавској улици, испред ОШ “Свети Сава”, човјек туче жену, а убрзо је у јавност и испливао снимак бруталног пребијања.
Поводом читавог случаја огласила се и кикиндска полиција, те у саопштењу навела да је против осумњиченог поднијела кривичну пријаву Основном јавном тужилаштву у Кикинди.
"Полиција је, поступајући по Закону о спречавању насиља у породици, након извршене процене ризика, осумњиченом изрекла хитну мјеру забране да контактира жртву и прилази јој у трајању до 48 сати. На приједлог кикиндског ОЈТ, Основни суд је продужио хитну мјеру осумњиченом у трајању до 30 дана. Осумњичени је ванбрачној супрузи нанио лаке тјелесне повреде, које су констатоване у Општој болници", саопштила је кикиндска полиција.
Како преносе локални медији, поводом хапшења голмана огласио се и фудбалски клуб у којем Далибор С. игра протеклих шест мјесеци.
"За наш клуб је наступао посљедњих шест мјесеци. То што је урадио је недопустиво. Уговор са њим ће бити хитно раскинут", рекао је Кристиан Драганов, предсједник ФК Полет из Накова за портал "Градски онлајн".
