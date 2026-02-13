Logo
Ово је голман Далибор који је брутално пребио жену: Огласио се клуб

Извор:

АТВ

13.02.2026

16:37

Голман претукао жену на улици
Фото: Screenshot

Далибор С. (36), голман из Кикинде, који се терети за кривично дјело насиље у породици јер је, како се сумња, у ноћи између 11. и 12. фебруара, рукама и ногама задао више удараца ванбрачној жени К.В, добиће отказ у фудбалском клубу за који тренутно наступа.

Како су медији у Србији писали, један Кикинђанин је прексиноћ полицији пријавио да у Светосавској улици, испред ОШ “Свети Сава”, човјек туче жену, а убрзо је у јавност и испливао снимак бруталног пребијања.

кикинда голман претукао жену

Хроника

Фудбалски голман на улици тукао невјенчану супругу: Појавио се снимак насиља

Поводом читавог случаја огласила се и кикиндска полиција, те у саопштењу навела да је против осумњиченог поднијела кривичну пријаву Основном јавном тужилаштву у Кикинди.

"Полиција је, поступајући по Закону о спречавању насиља у породици, након извршене процене ризика, осумњиченом изрекла хитну мјеру забране да контактира жртву и прилази јој у трајању до 48 сати. На приједлог кикиндског ОЈТ, Основни суд је продужио хитну мјеру осумњиченом у трајању до 30 дана. Осумњичени је ванбрачној супрузи нанио лаке тјелесне повреде, које су констатоване у Општој болници", саопштила је кикиндска полиција.

Из клуба у шоку

Како преносе локални медији, поводом хапшења голмана огласио се и фудбалски клуб у којем Далибор С. игра протеклих шест мјесеци.

Туча у авиону

Свијет

УЗНЕМИРУЈУЋЕ Крв и зуби по поду: Масовна туча у авиону усред лета

"За наш клуб је наступао посљедњих шест мјесеци. То што је урадио је недопустиво. Уговор са њим ће бити хитно раскинут", рекао је Кристиан Драганов, предсједник ФК Полет из Накова за портал "Градски онлајн".

Голман претукао жену на улици

