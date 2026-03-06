Откривен разлог због ког не желите да имате секс са својим партнером

Аутор:АТВ
Сви знамо да сексуална жеља није иста за свакога. Она зависи од гомиле ствари – хормони, стрес, умор, проблеми у вези, лијекови, чак и друштвене норме.
Зато није чудно ако понекад једноставно немаш воље за секс. Заправо, смањена жеља је много чешћа него што мислиш и није ништа што те чини "необичном".
Стручњаци чак имају и свој термин за ово – према америчком ДСМ-В, постоји поремећај смањене сексуалне жеље, који описује упорну или поновљену одсутност сексуалних мисли, фантазија и жеље. Али прије него што се уплашиш, знај да ово може бити нормално, а понекад довољно је само промијенити навике или се посавјетовати са психологом.
Клинички психолог објашњава да друштво игра велику улогу. "Хетеросексуалне жене често су на посљедњем мјесту кад је у питању сексуално задовољство – то је комбинација друштвених очекивања и тога како се секс традиционално практикује", каже она.
Студије показују да постоји такозвани "оргазмички јаз" – жене чешће не доживе оргазам са мушкарцима него мушкарци са женама. Ипак, истраживања такође показују да жене и мушкарци могу да доживе оргазам истом брзином када се самозадовољавају, а жене у сексу са другим женама такође имају веће шансе да постигну оргазам. Проблем је, објашњава психолог, у томе што већина жена не достиже оргазам само пенетрацијом – потребна је стимулација клиториса. Спонтани секс без "предигре" често није довољан да покрене жељу.
Стручњаци савјетују неколико трикова који стварно функционишу:
-Запиши своје жеље
Направи своје "три угла": психолошка стимулација, физички контакт и присутност у тренутку. Забиљежи шта помаже, шта смета, и отворено причај са партнером о томе, преноси Б92.
Фокусирај се на пољупце, загрљаје, флерт и сеxтинг. Послије тога видите како је промијењена динамика утицала на вашу интимност.
Подкасти, апликације и онлајн ресурси могу ти помоћи да боље разумијеш своје тијело, жељу и стимулацију – а уз то и да градиш позитивну слику о свом тијелу.
