Нермин Никшић поднио кривичну пријаву против Себије Изетбеговић

Премијер ФБиХ и предсједник СДП-а БиХ Нермин Никшић упутио је данас допис и пријаву ПОСКОК-у у вези са јучерашњом изјавом Себије Изетбеговић.
У саопштењу за јавност из СДП-а су навели како је Никшић ово урадио због изјава Себије Изетбеговић на друштвеним мрежама.
"Посланик СДА у Скупштини Кантона Сарајево и супруга предсједника СДА јуче је на друштвеним мрежама јавно најавила објављивање нових порука с телефона изузетих од стране ПОСКОК-а у склопу раније афере цурења порука из истражног поступка. Изјавом 'иду вам ускоро и поруке из одузетих телефона, а иду и избори', Себија Изетбеговић је јавно потврдила спрегу између појединаца из правосудних институција који воде истраге са политичким врхом СДА и појединим медијима који су у очигледном заједничком дјеловању конструисали тзв. аферу 'Спенгавање'", навели су из СДП-а.
У изјави је Себија Изетбеговић, како тврде из СДП-а, потврдила политичку позадину и циљ оваквог незаконитог, конспиративног дјеловања с намјером дискредитације политичких опонената, збацивања с власти актуелне већине и утицања на изборне резултате у октобру текуће године.
"Сматрајући да се ради о невиђеном скандалу којим су потврђене сумње о политичкој позадини и повезаности лица из политичког живота са истражним радњама и њиховој дубокој укључености у процес, очекује се хитна реакција и испитивање свих укључених у процес. То укључује Себију Изетбеговић која је јавно потврдила да унапријед зна за достављање јавности порука из телефона јавних званичника, те вријеме њихове објаве у јавности", поручују.
Све су навели као злоупотребу правосуђа.
"Оваква врста злоупотребе правосуђа за разрачунавање с политичким неистомишљеницима уз отворене пријетње и најаве 'цурења' истражног материјала је незабиљежена у демократским друштвима. Зато инсистирамо на хитном дјеловању како би се барем покушао повратити макар дио пољуљаног и изгубљеног повјерења у непристрасност правосудних органа и институција", закључили су из СДП-а Босне и Херцеговине.
