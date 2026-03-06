Logo
Ове површине паста за зубе чисти боље од било ког другог средства

АТВ

06.03.2026

11:12

Фото: Pixabay

Уклањање мрља, спречавање замагљивања стакла и чишћење фуга су три неочекивана начина употребе пасте за зубе у чишћењу дома.

Иако је основна намјена пасте за зубе да чисти и освежава зубе, професионални чистачи откривају три неочекивана начина примјене који могу помоћи у кућним пословима.

Од уклањања мрља од кафе и чаја са шољица до чишћења дирки клавира и враћања белине патикама, паста за зубе има и ова три неочекивана начина употребе који се не односе на одржавање хигијене.

1. Уклањање мрља са тканина, посуда и кухињских предмета

Многи чистачи наводе да паста за зубе може дјеловати као средство за уклањање скорашњих мрља на тепиху или на каучу. Савјет је да нанесете пасту на мрљу и оставите да се осуши, након чега је обришете топлом, влажном крпом.

Такође, паста помаже у отклањању мрља од кафе или чаја на шољама: нанесите је на влажнун спужвицу, истрљајте, а потом добро исперите.

Још једно корисно рјешење је да се паста нанесе на унутрашњу страну пластичних кутија с остацима хране које су пожутјеле или задржавају непријатан мирис. Оставите преко ноћи, а ујутру оперите, преноси Б92.

2. Спречавање замагљивања огледала

Један трик који често користе домаћице јесте наношење мале количине пасте на огледало непосредно прије туширања. Ово ствара танки филм који дјелује као баријера против кондензације и спречава да пара замагли стакло. Након наношења, пребришите меканом крпом или микрофибер тканином.

3. Чишћење фуга између плочица

Фуге у кухињи и купатилу често скупљају прљавштину и постају тамне. Стручњаци препоручују да се мала количина пасте нанесе на стару зубну четкицу и да се трљањем очисте спојеви плочица.

Зашто паста за зубе има оваква својства?

Зубна паста садржи фине абразивне састојке и средства за избјељивање, што је чини прикладном за уклањање мрља и наслага.

Уз то, у контакту с влагом може помоћи разградњу масноћа и прљавштине. У тим ситуацијама она ради као благо абразивна паста, али је довољно њежна да не оштети већину површина.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

