Ове површине паста за зубе чисти боље од било ког другог средства

06.03.2026
11:12
Уклањање мрља, спречавање замагљивања стакла и чишћење фуга су три неочекивана начина употребе пасте за зубе у чишћењу дома.
Иако је основна намјена пасте за зубе да чисти и освежава зубе, професионални чистачи откривају три неочекивана начина примјене који могу помоћи у кућним пословима.
Од уклањања мрља од кафе и чаја са шољица до чишћења дирки клавира и враћања белине патикама, паста за зубе има и ова три неочекивана начина употребе који се не односе на одржавање хигијене.
Многи чистачи наводе да паста за зубе може дјеловати као средство за уклањање скорашњих мрља на тепиху или на каучу. Савјет је да нанесете пасту на мрљу и оставите да се осуши, након чега је обришете топлом, влажном крпом.
Такође, паста помаже у отклањању мрља од кафе или чаја на шољама: нанесите је на влажнун спужвицу, истрљајте, а потом добро исперите.
Још једно корисно рјешење је да се паста нанесе на унутрашњу страну пластичних кутија с остацима хране које су пожутјеле или задржавају непријатан мирис. Оставите преко ноћи, а ујутру оперите, преноси Б92.
Један трик који често користе домаћице јесте наношење мале количине пасте на огледало непосредно прије туширања. Ово ствара танки филм који дјелује као баријера против кондензације и спречава да пара замагли стакло. Након наношења, пребришите меканом крпом или микрофибер тканином.
Фуге у кухињи и купатилу често скупљају прљавштину и постају тамне. Стручњаци препоручују да се мала количина пасте нанесе на стару зубну четкицу и да се трљањем очисте спојеви плочица.
Зубна паста садржи фине абразивне састојке и средства за избјељивање, што је чини прикладном за уклањање мрља и наслага.
Уз то, у контакту с влагом може помоћи разградњу масноћа и прљавштине. У тим ситуацијама она ради као благо абразивна паста, али је довољно њежна да не оштети већину површина.
