Сашу Матића дуго било срамота да пјева свој хит: "Људи моји, кад крене та пјесма..."

АТВ

06.03.2026

10:52

Saša Matić
Фото: Youtube

Саша Матић признао је да му је дуго било врло непријатно да изводи пјесму која је у његовој каријери један од највећих хитова!

У питању је дует с Радом Манојловић "Мијешај мала", и управо те двије ријечи Саши су правиле велики проблем.

"Људи моји, када крене та пјесма на концертима, тај почетак: "Опет сама излазиш", ја сам то толико нерадо пјевао због текста... Баш ми нешто тај израз "Мијешај мала", не знам. Обраћам се женској особи, као дами, са 'Мијешај мала', рекао је он.

"Рекао сам тад и Марини: "Немој ја који сам снимао "Краља изгубљених ствари", који сам снимао "Кад љубав закасни", да пјевам ја то", а она ми је рекла: "Па нека меша, млада је!", присјетио се Матић.

ILU-ŽENA-PARE-HOROSKOP-180925

Занимљивости

Ова 2 знака хороскопа излазе из сиромаштва и улазе право у изобиље

"Дан, данас, људи моји, то је страшно како људи реагују на ту пјесму. Реагују на све, али то је лудило", испричао је Саша у емисији "Звезде Гранда специјал".

Иначе, једну од његових најлепших пјесама, "Само ову ноћ", написао је његов колега, пјевач Пеђа Меденица, преноси Телеграф.

