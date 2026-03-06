Сашу Матића дуго било срамота да пјева свој хит: "Људи моји, кад крене та пјесма..."

Аутор:АТВ
06.03.2026
10:52
Коментари:0
Саша Матић признао је да му је дуго било врло непријатно да изводи пјесму која је у његовој каријери један од највећих хитова!
У питању је дует с Радом Манојловић "Мијешај мала", и управо те двије ријечи Саши су правиле велики проблем.
"Људи моји, када крене та пјесма на концертима, тај почетак: "Опет сама излазиш", ја сам то толико нерадо пјевао због текста... Баш ми нешто тај израз "Мијешај мала", не знам. Обраћам се женској особи, као дами, са 'Мијешај мала', рекао је он.
"Рекао сам тад и Марини: "Немој ја који сам снимао "Краља изгубљених ствари", који сам снимао "Кад љубав закасни", да пјевам ја то", а она ми је рекла: "Па нека меша, млада је!", присјетио се Матић.
Занимљивости
Ова 2 знака хороскопа излазе из сиромаштва и улазе право у изобиље
"Дан, данас, људи моји, то је страшно како људи реагују на ту пјесму. Реагују на све, али то је лудило", испричао је Саша у емисији "Звезде Гранда специјал".
Иначе, једну од његових најлепших пјесама, "Само ову ноћ", написао је његов колега, пјевач Пеђа Меденица, преноси Телеграф.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
27
12
26
12
23
12
21
12
19
Тренутно на програму