Техеран најављује бруталну одмазду након напада на Бејрут

У главном граду Либана завладала је драматична ситуација након што су израелске ракете погодиле подручје у близини иранске амбасаде у Бејруту, изазвавши панику и озбиљну забринутост због могуће нове ескалације сукоба на Блиском истоку.
Либанска државна новинска агенција Национална новинска агенција објавила је да је у Бејруту изведен ваздушни напад који је погодио дио града у коме се налази и комплекс иранске амбасаде.
Према првим информацијама, снажне експлозије одјекнуле су у том дијелу пријестонице, а велики дио околине око дипломатског комплекса претрпио је значајна оштећења. Још увијек није прецизно утврђено колико је тачно пројектил пао близу саме амбасаде, нити да ли је комплекс директно погођен.
Свијет
Снажан ударац: Погођен аеродром у Техерану!
Напад је изазвао додатне тензије у региону, нарочито због ранијих упозорења из Техерана.
Портпарол иранске војске почетком ове недеље јасно је упозорио да би сваки напад на иранску амбасаду у Либану имао озбиљне последице.
Он је тада поручио да би, уколико Израел одлучи да нападне иранску амбасаду у Бејруту, Иран такав потез сматрао директним нападом на своју државу. У том случају, према његовим ријечима, иранске власти би све израелске амбасаде у сусједним државама третирале као легитимне војне циљеве.
Свијет
Познато шта је Израел данас гађао у Бејруту
Таква порука већ тада је подигла ниво забринутости међу дипломатама и безбједносним службама у региону, јер би евентуална реализација такве претње могла да доведе до ширења сукоба и ван граница Израела и Либана.
Напад у Бејруту долази у тренутку када је ситуација између Израела и Ирана већ изузетно напета, а сваки нови инцидент додатно повећава ризик од отвореног регионалног рата. Аналитичари упозоравају да би евентуални напад на ирански дипломатски комплекс могао бити окидач за снажан одговор Техерана.
За сада нема званичних информација о евентуалним жртвама или размјерама штете у подручју где је извршен напад, али се очекује да ће у наредним сатима бити објављено више детаља о овом инциденту.
Либанске власти и безбједносне службе тренутно процјењују ситуацију на терену, док међународна заједница са великом забринутошћу прати развој догађаја.
