Logo
Large banner

Техеран најављује бруталну одмазду након напада на Бејрут

Аутор:

АТВ

06.03.2026

17:22

Коментари:

0
Техеран најављује бруталну одмазду након напада на Бејрут
Фото: Tanjug / AP / Vahid Salemi

У главном граду Либана завладала је драматична ситуација након што су израелске ракете погодиле подручје у близини иранске амбасаде у Бејруту, изазвавши панику и озбиљну забринутост због могуће нове ескалације сукоба на Блиском истоку.

Либанска државна новинска агенција Национална новинска агенција објавила је да је у Бејруту изведен ваздушни напад који је погодио дио града у коме се налази и комплекс иранске амбасаде.

Према првим информацијама, снажне експлозије одјекнуле су у том дијелу пријестонице, а велики дио околине око дипломатског комплекса претрпио је значајна оштећења. Још увијек није прецизно утврђено колико је тачно пројектил пао близу саме амбасаде, нити да ли је комплекс директно погођен.

Иран Техеран

Свијет

Снажан ударац: Погођен аеродром у Техерану!

Напад је изазвао додатне тензије у региону, нарочито због ранијих упозорења из Техерана.

Портпарол иранске војске почетком ове недеље јасно је упозорио да би сваки напад на иранску амбасаду у Либану имао озбиљне последице.

Он је тада поручио да би, уколико Израел одлучи да нападне иранску амбасаду у Бејруту, Иран такав потез сматрао директним нападом на своју државу. У том случају, према његовим ријечима, иранске власти би све израелске амбасаде у сусједним државама третирале као легитимне војне циљеве.

Иран-напад-Израел

Свијет

Познато шта је Израел данас гађао у Бејруту

Таква порука већ тада је подигла ниво забринутости међу дипломатама и безбједносним службама у региону, јер би евентуална реализација такве претње могла да доведе до ширења сукоба и ван граница Израела и Либана.

Страх од нове ескалације

Напад у Бејруту долази у тренутку када је ситуација између Израела и Ирана већ изузетно напета, а сваки нови инцидент додатно повећава ризик од отвореног регионалног рата. Аналитичари упозоравају да би евентуални напад на ирански дипломатски комплекс могао бити окидач за снажан одговор Техерана.

За сада нема званичних информација о евентуалним жртвама или размјерама штете у подручју где је извршен напад, али се очекује да ће у наредним сатима бити објављено више детаља о овом инциденту.

Либанске власти и безбједносне службе тренутно процјењују ситуацију на терену, док међународна заједница са великом забринутошћу прати развој догађаја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Bejrut

Liban

Teheran

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трамп након одлуке Врховног суда: "Уводим глобалне царине од 10 посто"

Свијет

Трамп послао оштру поруку Техерану: Неће бити договора са Ираном осим безусловне предаје!

5 ч

0
Ескалација сукоба на Блиском истоку: Израел бомбардује Техеран и Бејрут, Иран гађао Бахреин

Свијет

Ескалација сукоба на Блиском истоку: Израел бомбардује Техеран и Бејрут, Иран гађао Бахреин

13 ч

0
Американци ушли у Иран: "До Техерана што је прије могуће"

Свијет

Американци ушли у Иран: "До Техерана што је прије могуће"

1 д

0
Објављен снимак: Ево како је Израел оборио ирански авион изнад Техерана

Свијет

Објављен снимак: Ево како је Израел оборио ирански авион изнад Техерана

1 д

1

Више из рубрике

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Куба ће убрзо пасти, САД спремају специјалну политику према Хавани

4 ч

0
Марија Захарова

Свијет

Захарова: Европа у стадијуму апсолутног лудила и самоубиства, ситуација се због Ирана мијења

4 ч

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: У Мађарској неће завладати тероризам и хаос

5 ч

0
Катар, Доха главни град

Свијет

Од најаве Катара страхује цијели свијет

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

37

Лото резултати 19. кола: Седам срећника добило по 14.000 КМ

20

27

Посљедњи витезови: Освета у рукама палих ратника

20

27

Американци објаснили шта значи "безусловна предаја" Ирана

20

25

Прегазио човјека аутом у дворишту, па побјегао: Комшије затекле ужас

20

20

Снажан земљотрес погодио Бугарску

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner