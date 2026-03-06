Орбан: У Мађарској неће завладати тероризам и хаос

Извор:
Мађарски премијер Виктор Орбан рекао је да у Мађарској неће завладати тероризам, насиље банди и хаос.
"Само они којима ми то дозволимо и они који поштују наше законе могу да уђу у Мађарску", рекао је Орбан.
Он је навео да ће на тај начин Мађарска избјећи замку у коју су упале земље Запада примајући мигранте без провјере.
"Брисел нас присиљава да прихватимо њихову пропалу политику о мигрантима. Ми се томе опиремо и због тога смо кажњени финансијски", истакао је Орбан.
Према ријечима Орбана, ни Брисел ни било који други аутсајдери не могу одлучивати са киме Мађари могу да живе.
"Мађарска је безбједна, суверена и она одлучује. Безбједност Мађарске је за нас најважнија. Не желимо терористичке нападе у земљи нити нападе банди. Не желим да се Мађари не осјећају безбједно у сопственој земљи", истакао је Орбан.
Орбан је напоменуо да он неће дозволити да број миграната расте до те мјере да они фактички преузимају државу.
