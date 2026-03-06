Logo
Орбан: У Мађарској неће завладати тероризам и хаос

Извор:

СРНА

06.03.2026

15:52

Коментари:

0
Виктор Орбан
Фото: Tanjug/AP Photo/Francois Walschaerts

Мађарски премијер Виктор Орбан рекао је да у Мађарској неће завладати тероризам, насиље банди и хаос.

"Само они којима ми то дозволимо и они који поштују наше законе могу да уђу у Мађарску", рекао је Орбан.

Он је навео да ће на тај начин Мађарска избјећи замку у коју су упале земље Запада примајући мигранте без провјере.

"Брисел нас присиљава да прихватимо њихову пропалу политику о мигрантима. Ми се томе опиремо и због тога смо кажњени финансијски", истакао је Орбан.

ДОДИК И ОРБАН

Република Српска

Орбан се захвалио Додику на упућеној подршци: Хвала, драги пријатељу

Према ријечима Орбана, ни Брисел ни било који други аутсајдери не могу одлучивати са киме Мађари могу да живе.

"Мађарска је безбједна, суверена и она одлучује. Безбједност Мађарске је за нас најважнија. Не желимо терористичке нападе у земљи нити нападе банди. Не желим да се Мађари не осјећају безбједно у сопственој земљи", истакао је Орбан.

Орбан је напоменуо да он неће дозволити да број миграната расте до те мјере да они фактички преузимају државу.

