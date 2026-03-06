Logo
Орбан: Зеленски ми упућује пријетње док мађарска опозиција стаје на страну Кијева

Извор:

Танјуг

06.03.2026

08:46

Коментари:

0
Виктор Орбан
Фото: Таnjug/AP Photo/Alex Brandon, Pool

Мађарски премијер Виктор Орбан рекао је данас да му украјински предсједник Володимир Зеленски упућује пријетње док, како је навео, "мађарска опозиција стаје на страну Кијева и Брисела".

Орбан је навео на платформи Икс да је план ЕУ и Украјине успостављање проукрајинске владе у Будимпешти која би слала мађарски новац Кијеву и одвојила Мађарску од јефтиних руских енергенета.

Иран-Израел-напад

Свијет

Медији: Иран гађао Израел пројектилима са касетном муницијом

- Бранићемо интересе наше нације. Рачунајте на то - поручио је Орбан.

Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто рекао је у четвртак да нико не може да пријети Мађарској или њеном премијеру, реагујући на изјаву Зеленског да би могао "да да адресу једне особе у Европској унији" која кочи европску помоћ Кијеву, како би је украјински војници "назвали и поразговарали с њом на свом језику".

- Ово је превазишло сваку границу. Ово је Украјина. Ово је врста "културе" која долази из Кијева. И ово је човек кога Брисел поштује и земља коју желе да убрзно приме у Европску унију - написао је Сијарто на платформи Икс.

Марко Ромић

Република Српска

Ромић за АТВ: Поновљени захтјев Сене Узуновић - показатељ њених малициозних намјера

Додао је и да без обзира на то колико Зеленски пријети и колико блиско сарађује са предсједницом Европске комисије Урсулом фон дер Лајен и лидером Европске народне партије (ЕПП) Манфредом Вебером, Будимпешта им неће дозволити да увуку Мађарску у рат.

Виктор Орбан

Мађарска

Украјина

