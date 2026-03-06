Орбан: Зеленски ми упућује пријетње док мађарска опозиција стаје на страну Кијева

Извор:
Мађарски премијер Виктор Орбан рекао је данас да му украјински предсједник Володимир Зеленски упућује пријетње док, како је навео, "мађарска опозиција стаје на страну Кијева и Брисела".
Орбан је навео на платформи Икс да је план ЕУ и Украјине успостављање проукрајинске владе у Будимпешти која би слала мађарски новац Кијеву и одвојила Мађарску од јефтиних руских енергенета.
- Бранићемо интересе наше нације. Рачунајте на то - поручио је Орбан.
Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто рекао је у четвртак да нико не може да пријети Мађарској или њеном премијеру, реагујући на изјаву Зеленског да би могао "да да адресу једне особе у Европској унији" која кочи европску помоћ Кијеву, како би је украјински војници "назвали и поразговарали с њом на свом језику".
- Ово је превазишло сваку границу. Ово је Украјина. Ово је врста "културе" која долази из Кијева. И ово је човек кога Брисел поштује и земља коју желе да убрзно приме у Европску унију - написао је Сијарто на платформи Икс.
Додао је и да без обзира на то колико Зеленски пријети и колико блиско сарађује са предсједницом Европске комисије Урсулом фон дер Лајен и лидером Европске народне партије (ЕПП) Манфредом Вебером, Будимпешта им неће дозволити да увуку Мађарску у рат.
President @ZelenskyyUa issues threats while the Hungarian opposition sides with Kyiv and Brussels. Their plan is a pro-Ukraine government that sends Hungary’s money to Ukraine and cuts us off from cheap energy. We will defend our nation’s interests. Count on it. 🇭🇺 pic.twitter.com/CM2W0Ok8n2— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 6, 2026
