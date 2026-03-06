Медији: Иран гађао Израел пројектилима са касетном муницијом

Аутор:АТВ
Ваздушно-свемирске снаге иранске војске (ИРГЦ) покренуле данас напад на Израел, користећи ројеве самоубилачких дронова и напредне ракете Хајбер са касетним бојевим главама како би заобишле вишеслојну противваздушну одбрану Израела.
Како се наводи, ракете Хајбер су пробиле одбрану Тел Авива у масовном здруженом нападу, преносе ирански медији.
Додаје се да су се ракете приликом лета ка својим циљевима, фрагментисале у десетине мањих, брзих бојевих глава, што је израелске пресретаче, укључујући и "Челичну куполу" и "Давидову праћку", учинило потпуно неефикасним.
Израелски медији пишу да су неки од пројектила садржали касетну муницију, али да нема података о повријеђеним особама.
Наводи се и да је од почетка рата у суботу, Иран лансирао око 200 ракета на Израел, односно да је испалио око 80 одсто мање пројектила него што је пројектовано. Поред ракета испаљених на Израел, Иран је лансирао око 300 ракета на друге циљеве широм Блиског истока, а са друге стране, наводи портал, Израел и Сједињене Америчке Државе су бациле више од 8.500 муниције на Иран од почетка рата.
Касетна муниција је забрањена Конвенцијом о касетној муницији из 2008. године, коју је до 2025. године потписало и ратификовало више од 110 држава, а по којој је забрањена свака употреба, производња, складиштење и трансфер овог оружја због његове неселективности и дугорочне опасности по цивиле.
