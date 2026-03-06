Logo
Шта треба избјегавати: Ово цвијеће се носи на гробље, а не поклања за 8. март

АТВ

06.03.2026

11:23

0
Поклон
Фото: Acharaporn Kamornboonyarush/Pexels

Избор поклона за Осми март није безначајан. Откријте које дарове треба избјегавати да бисте избјегли погрешне поруке и показали поштовање.

Осми март није само датум у календару, већ дан који носи снажну симболику поштовања, захвалности и равноправности жена. Иако се често своди на цвијеће и ситнице, суштина празника је пажња и порука коју поклон носи. Управо зато избор дара није безначајан. Неке ствари, иако наизглед безазлене или практичне, могу послати погрешну поруку - да је жена сведена на обавезе, стереотипе или површну естетику.

Постоје поклони који не одражавају љубав и поштовање, већ немар, површност или чак пасивну агресију. Ако вам неко за Осми март поклони једну од сљедећих ствари, можда је вријеме да размислите о томе шта заправо стоји иза тог „знака пажње“.

Кућни апарати и средства за чишћење

Пегла, миксер, усисивач, сет крпа или детерџената – иако су практични, за Осми март шаљу поруку да је жени место у кухињи или уз кућне послове. Поклон који симболизује рад и обавезу, умјесто уживања и пажње, може дјеловати уврједљиво.

640f5313c99f9 sebija izetbegovic

БиХ

Нермин Никшић поднио кривичну пријаву против Себије Изетбеговић

Ако партнер или члан породице сматра да је нова даска за пеглање романтичан гест, то прије говори о његовом неразумијевању празника него о вашим потребама.

Вага или препарати за мршављење

Вага, чајеви за детокс, таблете за мршављење или чланарина за теретану без претходног разговора – ово су поклони који могу дубоко повредити. Такав дар често имплицира критику изгледа.

Чак и ако је намјера „брига за здравље“, Осми март није тренутак за поруке о килограмима. Поклон не би требало да сугерише да нисте довољно добре такве какве јесте.

Јефтини парфеми непознатог поријекла

Парфем може бити предиван поклон – али само ако је пажљиво одабран. Насумично купљен, јефтин или копиран парфем може дјеловати као да је узет у посљедњем тренутку, без размишљања.

Мирис је интимна ствар и захтева познавање особе. У супротном, поклон одаје утисак формалности и реда ради испуњене обавезе.

Пластично цвеће или увело цвијеће на попусту

Цвијеће је традиционални симбол Осмог марта, али и оно може бити погрешно одабрано. Пластичне руже, аранжмани лошег квалитета или букети који су очигледно купљени у посљедњем тренутку на снижењу говоре више о труду него о самом дару.

Цвијеће треба да симболизује пажњу и свјежину. Ако изгледа као да је узето успут, без емоције, порука није лијепа.

Новац у коверти без поруке

Новац може бити практичан, али без личне ноте дјелује хладно и безлично. Ако није праћен искреном поруком или објашњењем, оставља утисак да је лакше дати новац него уложити труд у одабир нечега што заиста радује особу.

Поклони са скривеном поруком „поправљања“

Крема против бора, антицелулит третмани или козметика која наглашава „мане“ могу звучати као критика упакована у украсни папир. Иако су то производи које многе жене саме бирају, када долазе као поклон без претходног договора, могу изазвати нелагоду.

чишћење

Савјети

Ове површине паста за зубе чисти боље од било ког другог средства

Поклон би требало да слави особу, а не да је подсјећа на стандарде које треба да достигне.

Потпуно игнорисање празника

Можда најгора „ставка“ на листи није предмет, већ изостанак било каквог геста. Потпуно игнорисање Осмог марта може оставити утисак равнодушности. Није ствар у вриједности поклона, већ у знаку пажње – поруци да цијените труд, љубав и присуство жене у вашем животу.

Понекад је и једноставна порука, искрен загрљај или мали, пажљиво одабран детаљ вриједнији од скупог, али безличног дара, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

8. mart

pokloni

Коментари (0)
