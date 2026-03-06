Logo
Шокантан потез заручнице Луке Дончића: Да ли је великој љубави дошао крај

Аутор:

АТВ

06.03.2026

11:07

Анамариа Голтес
Фото: Инстаграм

Већ неко вријеме у јавности круже гласине да су Анамариа Голтес и Лука Дончић прекинули.

Нагађања је додатно потакнула Анамаријина одлука да на свом Инстаграм профилу избрише све заједничке фотографије, што је шокирало све фанове познатог пара.

Објаве на којима је била с Луком Дончићем нестале су с Инстаграм профила Анамарије Голтес. Примјерице, више нема фотографије њихових зарука на отоку Блед. Овим потезом Голтес је додатно потакнула гласине да је њихова љубавна веза завршила прије неколико мјесеци.

Никола Јокић

Кошарка

Јокић поново показао зашто је најбољи

Наговјештаје и гласине да је веза напета потакнули су догађаји на друштвеним мрежама, гд‌је су многи први примијетили да НБА звијезда дуго није лајковала ниједну Анамаријину објаву, док је на другима био дарежљив с лајковима.

Анамарија је додатно потакнула нагађања објавом десетљетног осврта на најљепше тренутке свог живота, у који није уврстила нити једну фотографију с Луком, иако су пар од 2016. Такођер нису слали јавне честитке на друштвеним мрежама овог Валентинова, иако су то редовито чинили у прошлости.

Анамарија и Лука заручили су се 2023. на Бледу. У том раздобљу добили су двије кћери, Габриела је рођена 2023., а Оливиа се обитељи придружила у децембру прошле године. Анамарија се прије рођења друге кћери вратила у Словенију, док Лука цијело вријеме живи у САД-у.

Лука Дончић

prekid veze

Анамариа Голтес

