Хари и Меган у проблемима

06.03.2026

10:26

Принц Хари и Меган Маркл
Принц Хари и Меган Маркл суочавају се с озбиљним проблемима.

Њихови преостали пројекти за Нетфликс и даље су "само" у фази развоја, потврђују извори за "Page Six".

Пар је још у августу 2023. најавио да ће њихова медијска кућа Archwell Productions продуцирати филм по хит роману "Меет Ме ат the Лаке", за који је Нетфликс платио око три милиона долара за права.

Међутим, готово три године касније, пројекат је и даље у развоју, без режисера и глумачке поставе, што збуњује холивудске инсајдере.

Слична ситуација је и с адаптацијом романтичног романа "The Wedding Date", која је такође још у фази развоја.

Они су недавно приказали нови документарац "Cookie Queen" на Sundance филмском фестивалу, али филм још није пронашао дистрибутера или стриминг платформу, иако је добио позитивне критике.

Иако су склопили ексклузивни вишемилионски уговор с Нетфликсом 2020. године, ранији пројекти попут документарца "Поло" нису остварили очекивани успјех, а лајфстајл серија Меган, "With Love, Meghan", није обновљена за трећу сезону због пада гледаности.

Меган се тренутно фокусира на лајфстајл линију “As Ever”, која је повезана с Нетфликсом, иако специјални серијали за празнике још нису добили зелено свијетло, преноси "ЦДМ".

принц Хари

Megan Markl

Megan Markl i princ Hari

