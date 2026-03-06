Драма у Београду: Мушкарац пријетио пиштољем на улици!

Logo
Игор Б. (30) који је пријетио људима пиштољем у Улици Војводе Влаховића у Београду, ухапшен је захваљујући брзој реакцији обреновачке полиције.

Након што је пријављено да је Игор Б. упућивао пријетње и људима показивао пиштољ, нешто прије 11 сати у насељу Звечка у близини Обреновца, заустављен је његов теренски аутомобил "Форд раптор" шабачке регистрације, јер је пријављено да је Игор Б, који вози аутомобил, наоружан. Провјером возила утврђен је идентитет возача, а након заустављања аутомобил је прегледан и у њему је пронађен пиштољ марке "Црвена застава" који је Игор Б. сакрио испод волана!

Хроника

Био бијесан због губитка у кладионици, па потегао пиштољ

Полицајци из Обреновца одмах су провјерили оружје које је носио и тако је откривено је да је пријављен нестанак оружја у Полицијској управи Панчево још прије три године!

Осумњиченом Игору Б. одређено је задржавање до 48 сати, у ком року ће да буде приведен на саслушање у надлежно тужилаштво.

(Телеграф)

