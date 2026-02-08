Овдје је пронађен отети Даниел Кајмакоски: Држали му пиштољ на глави

Извор:
Даниел Кајмакоски је синоћ отет у Београду у Бетон хали након наступа, а полиција и даље трага за отмичарима који су, након што су ударивши у банкину, побјегли у правцу шуме на путу за Руму. Објављен је и видео снимак.
На овом мјесту је пјевач и пронађен, везан на задњем сједишту аутомобила.
Након што отмичари нису жељели да стану када је полиција покушала да их заустави, потјера је кренула кроз центар града, поред Палате Србија и Београдске арене, све до аутопута ка Шиду.
Код искључења за Руму, догодио се удес када је возило са отетим везаним пјевачем Даниелом Кајмакоским ударило у банкину, а отмичари су побјегли.
Пјевач је, како се сазнаје, био везан на задњем сједишту аутомобила.
Како је писао “Блиц”, до инцидента је дошло када је пјевач изашао из локала у Бетон хали у ком је синоћ наступао.
Њему су пришла два, како се претпоставља, страна држављана, са ножем и пиштољем. Угурали су га у кола и везали, а појавио се и снимак отмице. Како су појачане контроле викендом, полиција је у редовној контроли дала знак да стане возило у ком су били отмичари и пјевач, међутим они то нису урадили.
Негдје у исто вријеме када је полиција кренула у потеру за њима и пријатељ пјевача је пријавио отмицу. Код Руме на скретању су ударили у банкину. Тада су отмичари почели да бјеже од полиције, а Даниел Кајмакоски је остао у возилу.
Како се сазнаје, намјера отмичара је била да зову његову породицу да траже откуп.
На Фејсбук профилу Кајмакоског се огласио његов менаџмент који је саопштио да је Даниел добро и да је, након ноћи проведене у полицији, сада код куће, преноси Блиц.
Данијел Кајмакоски, рођен 17. октобра 1983. године, македонски је пјевач и музичар који је широј јавности постао познат учешћем и побједом у првој сезони српске верзије такмичења X Factor Adria 2014. године. Представљао је БЈР Македонију на Пјесми Евровизије 2015. године.
Са шест година са родитељима се преселио у Беч (Аустрија), гдје је и одрастао.
Године 2003. учествовао је у аустријском издању музичког шоу-програма Starmania, у којем је успио да се пласира међу 12 финалиста. Први запаженији наступ у својој земљи, али и у Србији, остварио је као композитор пјесме „Више се не враћаш“ (мак. Не се враќаш), коју је 2010. године написао за популарну македонску пјевачицу Каролину Гочеву. Каролина је пјесму извела уз гитарску пратњу Влатка Стефановског.
У мају 2014. године, заједно са ментором из X Factora Жељком Јоксимовићем, снимио је дуетску пјесму „Скопље–Београд“, чиме је постао име препознатљиво широм Балкана, преноси Курир.
Са пјесмом „Лисја есенски“ Кајмакоски је тријумфовао на националном избору Македоније за Пјесму Евровизије 2015. у Бечу и тако постао 16. представник ове земље на Евровизији. Није се пласирао у финале такмичења.
Поп-пјевач Данијел Кајмакоски у браку је са супругом Марином Кајмакоски, а недавно су добили кћерку којој су дали име Емилија. Прије брака са Марином, Данијел је био у браку са 13 година млађом мисицом Кристином Димитријевском.
Кристина је након развода јавно говорила о борби са депресијом.
– Када волиш, тешко прихватиш чињеницу да вам не иде, да нисте једно за друго. У том периоду нисам жељела да комуницирам ни са ким, затворила сам се у себе. Чинило ми се као да ће ми се цијели свијет срушити на главу. Послије дужег опирања тргла сам се и сама изашла на крај с болом који ми је разарао срце – рекла је тада манекенка, додајући да јој је у борби са депресијом помогло вјежбање.
– Због посла којим се бавим, морала сам да наставим да тренирам. Сваког дана сам ишла у теретану – казала је Димитријевска.
Екипа Курира је пјевача уочи новогодишњих празника фотографисала на једном божићном маркету у Београду.
Иако га публика памти по јединственом наступу и честим медијским појављивањима, први побједник такмичења X Factor једном приликом је отворено говорио о разлозима због којих се повукао са јавне сцене и промијенио животне приоритете.
– Зато сам се и повукао из медија, да бих себи узео вријеме за породицу, у нади да ће то можда кренути да функционише, али није. Ипак, било ми је јако важно да могу себе да погледам у огледало и кажем: „У реду, дао си све од себе“ – рекао је пјевач.
Данас, како истичу његови блиски пријатељи, Кајмакоски бира мир, породицу и мале животне радости, а управо такви тренуци, далеко од рефлектора, за њега имају највећу вриједност.
