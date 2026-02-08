Пала оставка због Епстајна! Бивши министар културе одлази са престижног института

Извор:
Курир
08.02.2026
15:19
Бивши француски министар културе Жак Ланг поднио је оставку на мјесто директора Института арапског свијета због наводних финансијских веза са Џефријем Епстајном, што је довело до пореске истраге.
"Он је веома тужан и дубоко повријеђен што напушта позицију коју воли. Ставио је интересе Института арапског свијета на прво мјесто", рекао је данас Лангов адвокат Лоран Мерле и додао да је Ланг негирао оптужбе.
Министарство спољних послова, које надгледа Институт арапског свијета, потврдило је његову оставку. Тужилаштво је саопштило да је покренуло истрагу против Ланга и његове кћерке Каролине, због прања новца.
Француски истраживачки портал "Медиапарт" објавио је прошле недјеље текст о наводним финансијским и пословним везама између породице Ланг и Џефрија Епстајна преко офшор компаније са сједиштем на Америчким Девичанским острвима у Карипском мору.
Лангово име поменуто је више од 600 пута у Епстајновим досијеима.
Министар спољних послова Жан Ноел Баро изјавио је да је примио к знању Лангову оставку.
