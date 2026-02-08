Logo
Огласио се Зеленски: "Русија испалила 2.000 ударних дронова, 1.200 авио-бомби"

Извор:

АТВ

08.02.2026

13:22

Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Шеф кијевског режима Владимир Зеленски изјавио је данас да је Русија током ове недјеље "ударила" са више од 2.000 ударних дронова, 1.200 вођених авио-бомби и 116 ракета различитих типова.

"Више од 2.000 ударних дронова, 1.200 вођених авио-бомби и 116 ракета различитих типова Русија је испалила на наша мјеста и села само током ове недјеље", истакао је Зеленски на каналу Телеграм, преноси Укринформ.

Он је нагласио да Русија готово свакодневно погађа енергетски сектор, логистичку инфраструктуру и то чак док траје "дипломатски рад на миру".

