Logo
Large banner

Орбан открио зашто је "Украјина непријатељ Мађарске"

07.02.2026

18:50

Коментари:

0
Орбан открио зашто је "Украјина непријатељ Мађарске"
Фото: Tanjug/AP

Украјина је непријатељ Мађарске јер захтијева да ЕУ одбије испоруке енергената из Русије, рекао је мађарски премијер Виктор Орбан.

Орбан је рекао у обраћању активистима да Кијев стално захтијева од Брисела да осигура да чланице ЕУ, укључујући Мађарску, буду лишене приступа јефтиним руским енергентима.

- Свако ко то каже је непријатељ Мађарске, па је Украјина наш непријатељ - нагласио је премијер.

Он је додао да би без испорука руских енергената, трошкови становања и комуналних услуга за мађарске породице расли за најмање осам одсто годишње, пренио је ТАСС.

- То је као да сте лишени плате на читав мјесец - рекао је Орбан.

Мађарска Влада је више пута објавила да држава још не може без руских енергената, иако наставља да води политику диверзификације извора снабдијевања.

Тренутно, Мађарска добија већину своје нафте путем цјевовода "Дружба", а већину гаса путем "Турског тока" и његових огранака кроз Бугарску и Србију.

Подијели:

Тагови:

Виктор Орбан

Украјина

Мађарска

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Трамп подржао Орбана пред изборе у априлу: Бори се за Мађарску као ја за САД

Свијет

Трамп подржао Орбана пред изборе у априлу: Бори се за Мађарску као ја за САД

1 д

0
Орбан: Бриселске бирократе неће одлучивати ко може да уђе у Мађарску

Свијет

Орбан: Бриселске бирократе неће одлучивати ко може да уђе у Мађарску

4 д

0
Александра Олијњикова

Тенис

Тенисерка из Украјине сада неће да се рукује ни са Мађарицом

4 д

2
Украјинци хтјели да присиле Мађара да ратује за њих - он умро током мобилизације

Свијет

Украјинци хтјели да присиле Мађара да ратује за њих - он умро током мобилизације

6 д

0

Више из рубрике

Јасна порука из Русије: Нема мјеста за ЕУ и НАТО за преговарачким столом

Свијет

Јасна порука из Русије: Нема мјеста за ЕУ и НАТО за преговарачким столом

1 ч

0
Шта се дешава у Венецији: Рекордан број високих плима, систем за заштиту се активирао 10 пута

Свијет

Шта се дешава у Венецији: Рекордан број високих плима, систем за заштиту се активирао 10 пута

1 ч

0
Моцфелт: Разговори позитивни, још нема рјешења

Свијет

Моцфелт: Разговори позитивни, још нема рјешења

1 ч

0
Орбан: Присуствоваћу у Вашингтону првом састанку Одбора за мир

Свијет

Орбан: Присуствоваћу у Вашингтону првом састанку Одбора за мир

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

03

Дерби Вележа и Борца у Мостару, мреже мировале

20

03

БМВ повлачи више од 87.000 возила због ризика од пожара

19

58

Закон привлачности: У љубави и рату све је дозвољено!

19

45

Раст цијена на бањалучкој Тржници

19

38

Требиње: Обилазница се ради, кочница на мосту

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner