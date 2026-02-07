Орбан открио зашто је "Украјина непријатељ Мађарске"

07.02.2026
18:50
Коментари:0
Украјина је непријатељ Мађарске јер захтијева да ЕУ одбије испоруке енергената из Русије, рекао је мађарски премијер Виктор Орбан.
Орбан је рекао у обраћању активистима да Кијев стално захтијева од Брисела да осигура да чланице ЕУ, укључујући Мађарску, буду лишене приступа јефтиним руским енергентима.
- Свако ко то каже је непријатељ Мађарске, па је Украјина наш непријатељ - нагласио је премијер.
Он је додао да би без испорука руских енергената, трошкови становања и комуналних услуга за мађарске породице расли за најмање осам одсто годишње, пренио је ТАСС.
- То је као да сте лишени плате на читав мјесец - рекао је Орбан.
Мађарска Влада је више пута објавила да држава још не може без руских енергената, иако наставља да води политику диверзификације извора снабдијевања.
Тренутно, Мађарска добија већину своје нафте путем цјевовода "Дружба", а већину гаса путем "Турског тока" и његових огранака кроз Бугарску и Србију.
