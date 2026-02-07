Logo
Шта се дешава у Венецији: Рекордан број високих плима, систем за заштиту се активирао 10 пута

Извор:

СРНА

07.02.2026

18:31

Коментари:

0
Шта се дешава у Венецији: Рекордан број високих плима, систем за заштиту се активирао 10 пута

У Венецији је забиљежено 15 високих плима у периоду од девет дана, што је рекорд за ово доба године, а у десет случајева активирао се систем баријера за заштиту од поплава, рекао је директор Центра за плиму и осеку Алвис Папа.

Папа је изјавио да је рекорд повезан са нивоом мора, који је порастао посљедњих година због климатских промјена.

"Данас смо на око 40 центиметара", објаснио је Папа агенцији АНСА и додао да је десет плима у посљедњих неколико дана било изнад 110 центиметара.

Он је рекао да су почетком двијехиљадитих били потребни веома јаки вјетрови да подигну плиму за 80 центиметара, а да је сада довољан слабији вјетар да подигне плиму за метар.

У истом периоду прошле године забиљежена је само једна висока плима, а у посљедњих 15 година, само једном, 2014. године, тај број је достигао 11.

Venecija

