Орбан: Присуствоваћу у Вашингтону првом састанку Одбора за мир

Извор:
СРНА
07.02.2026
17:33
Коментари:0
Мађарски премијер Виктор Орбан најавио је данас да ће у Вашингтону присуствовати првом састанку Одбора за мир за Појас Газе, који је иницирао амерички предсједник Доналда Трампа.
Орбан је рекао да је добио позив да присуствује инаугурационом састанку и да ће отићи у Вашингтон за двије недјеље.
Поједини медији су објавили да ће први радни састанак Одбора за мир бити одржан 19. фебруара у Вашингтону.
