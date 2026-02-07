Logo
Орбан: Присуствоваћу у Вашингтону првом састанку Одбора за мир

Извор:

СРНА

07.02.2026

17:33

Орбан: Присуствоваћу у Вашингтону првом састанку Одбора за мир
Фото: Танјуг/АП

Мађарски премијер Виктор Орбан најавио је данас да ће у Вашингтону присуствовати првом састанку Одбора за мир за Појас Газе, који је иницирао амерички предсједник Доналда Трампа.

Орбан је рекао да је добио позив да присуствује инаугурационом састанку и да ће отићи у Вашингтон за двије недјеље.

Поједини медији су објавили да ће први радни састанак Одбора за мир бити одржан 19. фебруара у Вашингтону.

Виктор Орбан

Мађарска

Вашингтон

