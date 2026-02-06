Logo
Орбан: Међународне институције нису у стању да ријеше сукобе

06.02.2026

09:24

Орбан: Међународне институције нису у стању да ријеше сукобе
Премијер Мађарске Виктор Орбан изјавио је да треба да се схвати да постојеће међународне институције нису у стању да ријеше сукобе, да су неуспјешне и да треба покушати нешто друго.

"Или ћемо са жаљењем гледати ове парализоване институције или ћемо рећи: `Ово не фунционише, хајде да пробамо нешто ново`", рекао је Орбан.

Он је нагласио да Одбор за мир потврђује постојање новог свјетског поретка, те да Мађарска треба да се прикључи тој иницијативи и да треба да узме у разматрање и учествује чак и кад јој не иде у корист.

"Не треба да се држимо традиционалних институција и традиционалног схватања међународног права, јер су неуспјешни", истакао је Орбан.

Он је додао да мора да се прихвати чињеница да постоје јачи међународни фактори, који покушавају да промијене глобалну политичку сцену.

14

11

Зељковић: Потребно тражити рјешења загађења у Бањалуци

14

08

У суботу претежно облачно са кишом, на планинама снијег

14

02

Општина Равно тврди да се имовина Манастира у Завали одузета национализацијом не користи и не даје у закуп

13

56

Успјешно завршена напредну обуку за обезбјеђење штићених личности

13

52

Минић: Дао сам налог министру да истражи приче о куповини гласова

