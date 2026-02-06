Извор:
Европа је сама себе увукла у монструозну замку и нашла се критично зависном од Сједињених Америчких Држава одбијајући руске испоруке енергената, изјавио је данас замјеник предсједника Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев.
- У својој антируској помами, Европска унија чак ни не схвата у какву је монструозну замку упала. На крају крајева, Вашингтон, који тренутно презиру, несумњиво ће учврстити своју улогу спасиоца, снабдијевајући је енергијом. Али улог за проширење помоћи биће неупоредиво већи од самог новца - написао је он на мрежи Макс.
Европа, "критично зависна од америчког гаса", урадиће све што јој Вашингтон каже, увјерен је Медведев.
Савјет ЕУ је 26. јануара одобрио потпуну забрану испоруке руског течног природног гаса (ТПГ) у ЕУ од 1. јануара 2027. године, и гаса из гасовода од 30. септембра 2027. године.
