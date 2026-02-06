Logo
Large banner

Медведев: ЕУ је сама себе ухватила у замку одбијајући испоруке руских енергената

Извор:

Танјуг

06.02.2026

09:11

Коментари:

0
Медведев: ЕУ је сама себе ухватила у замку одбијајући испоруке руских енергената
Фото: Танјуг/АП

Европа је сама себе увукла у монструозну замку и нашла се критично зависном од Сједињених Америчких Држава одбијајући руске испоруке енергената, изјавио је данас замјеник предсједника Савјета безбједности Русије Дмитриј Медведев.

- У својој антируској помами, Европска унија чак ни не схвата у какву је монструозну замку упала. На крају крајева, Вашингтон, који тренутно презиру, несумњиво ће учврстити своју улогу спасиоца, снабдијевајући је енергијом. Али улог за проширење помоћи биће неупоредиво већи од самог новца - написао је он на мрежи Макс.

Moskva Kremlj

Свијет

У Москви упуцан руски генерал

Европа, "критично зависна од америчког гаса", урадиће све што јој Вашингтон каже, увјерен је Медведев.

Савјет ЕУ је 26. јануара одобрио потпуну забрану испоруке руског течног природног гаса (ТПГ) у ЕУ од 1. јануара 2027. године, и гаса из гасовода од 30. септембра 2027. године.

Подијели:

Тагови:

Дмитриј Медведев

Русија

gas

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ноге масажа депилација

Здравље

Отицање ногу није безазлено: Може указивати на озбиљне здравствене проблеме

1 ч

0
Приватни детектив открива: Како за 30 секунди провјерити да ли вас партнер вара

Љубав и секс

Приватни детектив открива: Како за 30 секунди провјерити да ли вас партнер вара

1 ч

0
Рупа прогутала бензинску пумпу

Свијет

Огромна рупа ''прогутала'' бензинску пумпу, људи бјежали у паници

1 ч

0
Нада Топчагић у контејнеру нашла слику вриједну 15.000 евра

Сцена

Нада Топчагић у контејнеру нашла слику вриједну 15.000 евра

1 ч

0

Више из рубрике

Moskva/Kremlj

Свијет

У Москви упуцан руски генерал

1 ч

0
Рупа прогутала бензинску пумпу

Свијет

Огромна рупа ''прогутала'' бензинску пумпу, људи бјежали у паници

1 ч

0
У плану забрана друштвених мрежа млађим од 16 година

Свијет

У плану забрана друштвених мрежа млађим од 16 година

1 ч

0
Марко Рубио поднио оставку

Свијет

Марко Рубио поднио оставку

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

03

Приједорчанин ухваћен са џоинтом

10

02

Лавров: ОЕБС је у дубокој кризи, организација пред самоуништењем

09

53

Пронађено тијело жене, сумња се на најгоре

09

53

Ово радимо сви, али ријетко признајемо

09

43

Јутјуб уводи нову корисну функцију

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner