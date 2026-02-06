Logo
У плану забрана друштвених мрежа млађим од 16 година

06.02.2026

08:35

У плану забрана друштвених мрежа млађим од 16 година
Фото: Unsplash

Владајућа Хришћанско-демократска унија Њемачке на предстојећем конгресу требало би да разматра приједлог закона којим би се забранило кориштење друштвених мрежа лицима млађим од 16 година, саопштено је из ове странке.

У саопштењу се наводи да би строга старосна ограничења за кориштење друштвених мрежа могла ефикасно заштитити д‌јецу и тинејџере од штетног садржаја на интернету.

Уколико нови закон буде усвојен у Бундестагу, корисници ће морати да верификују своје године.

Далмација невријеме-05022026

Регион

Упаљен аларм: Стижу невријеме и грмљавина, пријети олујни вјетар

У документу се наводи да би се забрана за малољетне односила на кориштење платформи као што су "Инстаграм", "Фејсбук" и "ТикТок".

Из Хришћанско-демократске уније напомињу да слична забрана већ уведена у Аустралији.

