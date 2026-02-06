Упаљен аларм: Стижу невријеме и грмљавина, пријети олујни вјетар

Извор:
24сата.хр
06.02.2026
08:35
Коментари:0
Промјенљиво и претежно облачно вријеме с повременом кишом захватиће данас цијелу Хрватску. Далмацију данас чекају и израженији пљускови с грмљавином, а у средишњој и источној Хрватској могућа је магла. На Јадрану ће бити нешто динамичније.
Загреб и околина биће претежно облачни, уз могућност слабе кише, највише послијеподне, а температуре ће се кретати између 6 и 9 °Ц.
Занимљивости
Знакови у којима се рађају људи које сви желе имати близу себе
Вјетар ће на копну бити већином слаб, док ће у горју пријеподне дувати умјерен јужни вјетар.
На Јадрану ће ситуација бити знатно динамичнија - очекује се умјерен до јак, а у Далмацији и олујни југо, који ће током послијеподнева окретати на западни и сјеверозападни вјетар, понегдје и буру, посебно на сјеверном дијелу обале.
ДХМЗ је за Јадран издао наранџасти метео аларм, а за остатак Хрватске, изузев горског дијела, издат је жути аларм.
Друштво
У овим радовима јутрос врло нездрав и нездрав ваздух
Највише дневне температуре ваздуха предвиђају се између 7 и 13 °Ц на копну, док ће на Јадрану бити нешто топлије, од 10 до 15 °Ц. Овакви временски услови могу изазвати потешкоће у саобраћају и свакодневним активностима, стога се препоручује пратити најновије информације и прилагодити планове.
Регион
2 ч0
Регион
12 ч0
Регион
19 ч0
Регион
20 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму