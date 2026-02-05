Logo
Тајни снимак открива злостављање у јавном предузећу: Брутално вријеђао радницу, па разбио врата

05.02.2026

21:35

Коментари:

0
Фото: Printscreen / Nova TV

Снимак злостављања раднице у комуналном предузећу „Градина“ у Башкој Води, у Хрватској, отворио је озбиљне сумње у постојање малверзација унутар овог јавног предузећа, објавила је Нова ТВ.

Видеозапис, настао у јуну 2023. године у просторијама фирме, приказује узнемирујуће сцене урлања, вријеђања и пријетњи упућених радници, пише Dnevnik.hr.

На снимку се чује како јој један од колега упућује тешке увреде, након чега физички демолира улазни простор фирме.

– Види, ти си једно смеће биједно. Нула. Нико и ништа – казао је колегиници радник који је потом шаком разбио стаклена врата на самом улазу у фирму, гдје се налази шалтер за грађане, преноси Јутарњи лист.

Након што је поднесена пријава за мобинг, услиједиле су и кривичне пријаве против тадашњег директора Вјекослава Радића и шефице финансија Данијеле Свалине. Терете се за финансијске неправилности и манипулације отпадом, на које је указала управо запосленица која је у фирми имала статус звиждачице. Њена упозорења била су повод и за спровођење ревизије пословања.

Ситуација у Башкој Води добила је неочекиван расплет након локалних избора. Некадашњи директор Вјекослав Радић изабран је за општинског начелника, док је Данијелу Свалину, која је раније добила отказ, вратио на чело комуналног предузећа „Градина“.

Истовремено, запосленик који је на снимку забиљежен како вријеђа колегиницу и даље је запослен у предузећу, иако против њега постоји правоснажна пресуда за друго кривично дјело. С друге стране, звиждачица која је указала на неправилности једина је остала без радног мјеста.

zlostavljanje

Насиље

Коментари (0)
