Обилне падавине направиле проблем: Евакуисано више од 140.000 људи

05.02.2026
21:03
Више од 143.000 људи евакуисано је на сјеверозападу Марока због ризика од поплава, саопштено је из мароканског Министарства унутрашњих послова.
"Током ових операција, 143.164 људи превезено је и евакуисано", наведено је у саопштењу Министарства.
Марокански лист "Хеспрес" објавио је да су у току евакуације у подручјима на сјеверозападу којима пријете поплаве.
Обилне кише су крајем јануара погодиле сјеверозападни Мароко, посебно историјски град Ксар ел Кебир, познат као мјесто Битке три краља 1578. године.
Обилне падавине изазвале су пораст нивоа ријеке Лукос, која тече близу града, и пуњење акумулације Уед ел Махазин, која се налази на југу.
Многа подручја Ксар ел Кебира била су поплављена.
Мароканске власти су одлучиле да евакуишу становнике овог града и неколико других подручја.
