Порука сестара које су се убиле леди крв у жилама: Отац им одузео телефоне, пријетиле му смрћу па скочиле са зграде

Мондо.рс

05.02.2026

18:47

Порука сестара које су се убиле леди крв у жилама: Отац им одузео телефоне, пријетиле му смрћу па скочиле са зграде
Фото: dailymail.co.uk/Printscreen

У индијској савезној држави Утар Прадеш догодила се незапамћена трагедија у сриједу, 4. фебруара, када су три рођене сестре извршиле самоубиство скоком са прозора собе свог стана на деветом спрату зграде. Погинуле су Паки (12), Прачи (14) и Вишика (16), а мотив трагедије била је, како пише „НДТВ“, њихова опсједнутост играма и корејском културом.

Њима је отац претходних дана одузео мобилне телефоне, због чега су се свађале са оцем и мајком. Оставиле су и опроштајну поруку у заједничком дневнику на осам страна, у којој су се опростиле од породице.

Ротација-илустрација

Свијет

Стравично: Три сестре скочиле у смрт јер су им родитељи одузели телефон?

„Ми волимо корејски језик, волимо га, волимо га, волимо га… Види, како ћеш нас натјерати да напустимо Кореју?

Кореја је била наш живот, како смијете да нас натјерате да напустимо свој живот? Сада сте видјели доказ.

Увјерене смо да су корејски језик и К-поп наш живот. Нисмо вас вољеле, нити остатак породице, као што волимо корејске глумце и К-поп групе“, навеле су сестре у поруци породици прије него што су, једна за другом, извршиле самоубиство.

Шта каже струка?

Цијели случај згрозио је и дубоко потресао индијску јавност. Случај је за „ПТИ“ коментарисао форензички психолог Дипти Пуранник.

„Друштвене игре дају дјеци задовољство и осјећај награде. Оне можда нису директно утицале на овако екстремне одлуке, али могу довести до фактора који код особе стварају хаос“, објаснио је он.

Шта се десило прије самоубиства дјевојчица?

Родитељи су били забринути јер су њихове кћерке биле опсједнуте Корејом и друштвеним играма које долазе из те земље. Отац им је због тога одузео мобилне телефоне.

Најприје им је ограничио вријеме коришћења, али како то није дало резултате, одлучио се на радикалнији корак. Није им дозвољавао ни да играју корејске друштвене игре, што је изазвало велики раздор у породици.

Најновија вијест

Свијет

Језива трагедија у Италији: Угушили се родитељи и двоје дјеце

На телефонима су играле онлајн друштвене игре које су откриле током карантина за вријеме пандемије вируса корона. Полиција је пронашла њихов дневник у којем су имале списак свих игара које су играле и вољеле, као и садржаја повезаних са Корејом, међу којима су били:

– корејски глумци, филмови и пјевачи

– кинески глумци, филмови и пјевачи

– тајландски глумци, филмови и пјевачи

– јапански глумци, филмови и пјевачи

– амерички и лондонски глумци, нарочито „Wednesday Addams“

– сви енглески и холивудски филмови

– „Poppy Playtime“ – хорор игрица са слагањем пузли

– „The Baby in Yellow“ – психолошка хорор игрица позната по језивој атмосфери

– „Evil Nun“ – психолошка хорор игрица у којој се аватар шуња и шпијунира

О језивом случају огласила се и полиција. Ванредну конференцију за медије одржао је замјеник начелника полиције Атул Кумар Синг, који је оцијенио да су дјевојчице биле „затроване“ Корејом. Он је јавности пренио и шта му је рекао отац дјевојчица.

„Њихов отац је изјавио да су ове игрице играле око двије и по до три године. Родитељи су им претходних дана ограничили коришћење мобилних телефона, што их је веома погодило. Ово их је можда навело на овај екстремни корак“, навео је Синг.

Шта још пише у дневнику сестара?

Све три сестре су се сложиле да би једног дана вољеле да се удају за мушкарца из Кореје, а не из Индије. То су навеле и у дневнику, а у посљедњој реченици су се извиниле оцу:

„Очекивао си да ћемо одустати од Кореје, а она је наш живот. Очекивао си да ћемо се удати за Корејца.

То се никада не би догодило. Зато смо извршиле самоубиство. Извини, тата.“

Шта је изјавио отац?

Отац је дуже вријеме знао за опсједнутост својих кћерки Корејом. У полицији је открио да су чак саме промијениле своја имена, тако што су од пријатеља тражиле да их тако ословљавају.

„Говориле су: ‘Ићи ћемо у Кореју, води нас тамо.’ Љутиле су се на било какав помен Индије, одбијале су да једу ако се уопште спомене Индија.

Рекле су да ће умријети ако не оду у Кореју. Кобне ноћи разговарали смо око осам увече, причали смо о одласку на спавање након вечере.

Телефоне сам им узео око 19 часова. Ипак, саме су их узеле без питања око 22 часа, а онда их је око поноћи поново узела супруга“, казао је отац у полицији, преноси „Индија тудеј“.

Након тога су се искрале и отишле у другу собу коју су закључале. Родитељи су већ заспали, а за трагедију су сазнали када су чули буку испред зграде, гдје су се налазила тијела њихове три кћерке.

(Мондо)

