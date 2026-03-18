Менаџери из Бањалуке умијешани у скандал у Челзију?

18.03.2026
Испадање из Лиге шампиона од Пари Сен Жермена са укупних 2:8 у двомечу је тренутно секундарна тема у Челзију.
Клуб са "Стамфорд Бриџа" опет је у центру скандала око финансијских малверзација преноси "Mozzart sport" писање "Тајмса".
Сада су проблем тајне исплате нерегистрованим агентима и трећим странама приликом појединих трансфера. Ријеч је о власничкој ери Романа Абрамовича, а малверзације су сами пријавили актуелни власници клуба из компаније Blue&Co послије чега је Премијер лига спровела сопствену истрагу и казнила лондонски клуб са 12.000.000 евра. Уз условну забрану улазних трансфера у трајању од једне године, ако се у наредне двије сезоне понове прекршаји. Али, ово је тек почетак лавине која ће се сручити на Челзи за малверзације од прије 10, 15, 20 година... Кроз 36 трансакција, укупно је играчима и посредницима исплаћено око 55.000.000 евра преко пет "оф-шор" компанија са Дјевичанских острва повезаних са Абрамовичем. Тиме су прекршена правила Премијер лиге о забрани треће стране.
За овдашње просторе су поготово занимљива имена агената који се највише помињу у цијелој причи. Имена издвојена у центру скандала су Владица и Зоран Лемић, менаџери из Бањалуке са дугим стажом трансфера на највишем нивоу европског фудбала. Браћа Лемић су љетос посредовала приликом највећег трансфера у историји Премијер лиге када је Александар Исак прешао из Њукасла у Ливерпул.
У велике трансфере су умијешани још од краја прошлог вијека када су посредовали у великом трансферу Матеје Кежмана у ПСВ и тада отворили врата славног клуба из Ајндховена и елитног холандског фудбала. Имали су годинама тијесну сарадњу са тадашњим директором Челзија Франком Арнесеном и главним скаутом Питом де Визером преко којих су су имали велики утицај на трансфер политику клуба. Након смјене руководства у Ајндховену, Лемићима је забрањен приступ клубу, а сви играчи које су они заступали су убрзо напустили клуб. У том периоду су Лемићи уз Пинија Захавија и Германа Ткаченка већ имали кључни утицај у Челзију као савјетници Романа Абрамовича и посредовали су у бројним трансферима. Баш тих година је Челзи запослио поменуте Арнесена и Де Визера, за које се у актуелној истрази Премијер лиге испоставило да су примили нерегуларне уплате од по 1.500.000 евра. Ови износи је требало да буду укњижени као накнада, али су умјесто тога усмјерени преко трећих лица.
Угледни "Тајмс" наводи да су браћа Лемић примили више милиона фунти од Челзија између 2012. и 2015. године и да су били кључне фигуре у трансферима Рамиреса, Давида Луиза, Немање Матића и Андреа Ширлеа.
Зоран Лемић је регистровани ФИФА агент у Енглеској и пријети му истрага ФС Енглеске. Владо Лемић се наводи као главни преговарач у трансферима, али нема званичну менаџерску лиценцу и не може да буде под јурисдикцијом ФС Енглеске. У званичној истрази која је објављена од стране Премијер лиге се наводи:
"Клуб признаје да су исплате Топ Спортс агенцији биле урачунате за услуге које су Владица Лемић и Зоран Лемић пружили у корист клуба, барем у погледу играча Рамиреса, Луиза, Ширлеа и Матића. Клуб такође признаје да исплате за Топ Спортс нису пријављене Премијер лиги, било у обавезним финансијским извјештајима или на други начин".
За поменута четири трансфера је утврђено да је 23.000.000 фунти (око 26.600.000 евра) плаћено посредницима који нису званично регистровани као агенти. Додатних 19.300.000 фунти (око 22.000.000 евра) је исплаћено на рачуне два "оф-шор" ентитета за трансфере Вилијана и Самјуела Етоа из Анжија 2013. године. Посредници у њиховим ранијим трансферима у Анжи су били браћа Лемић, а дио званичне делегације приликом преговора је тада био и њихов кум и сарадник Предраг Мијатовић.
И док су поменути трансфери у Анжи остали обавијени велом тајне, трансфери у Челзи су сада детаљно прочешљани и откривене су малверзације. Установљено је да је Челзи приликом ових 36 трансакција вриједних око 55.000.000 евра прекршио закон чак 74 пута.
Споран је и трансфер Едена Азара чији је агент Џон Бико примио 6.500.000 евра са рачуна компаније Лејстон, повезане са Абрамовичем. Он је у притвору у Белгији након што је 2024. године испоручен из Уједињених Арапских Емирата због сумње за прање новца. У међувремену британска ХМРЦ агенција (владино одјељење задужено за наплату пореза, царинске регулације и управљање државном подршком) истражује све Челзијеве тајне исплате због могуће утаје пореза. Иако је клуб већ раније платио одређену суму на име договореног поравнања за поменуте прекршаје. Али, порески исљедници су изгледа тек почели да чешљају Челзијеве папире...
"Тајмс" наводи да је поменута казна Премијер лиге према Челзију блага јер су кршење закона пријавили сами челници клуба, па им се то узело као олакшавајућа околност. То је наишло на љутњу у неким другим клубовима попут Нотингема, Лестера или Евертона који су раније кажњавани теже због сличних ствари. Чак су им одузимани и бодови.
Очекује се и да Фудбалски савез Енглеске (ФА) ускоро изда сопствену казну сличну овој за кршење прописа за агенте.
