Челси и званично отпустио тренера Мареска

Извор:

Б92

01.01.2026

14:27

Коментари:

0
Италијански стручњак Енцо Мареска више није тренер фудбалера Челсија, саопштио је енглески клуб.

Мареска је преузео Челси у јуну 2024. године, а са клубом из Лондона 2025. је освојио Лигу конференције и Свјетско клупско првенство.

''Та достигнућа ће остати важан дио новије историје клуба и захваљујемо му на доприносу клубу. Са кључним циљевима које тек треба испунити у четири такмичења, Енцо и клуб вјерују да промјена даје тиму најбоље шансе да сезону врати на прави пут. Желимо Енцу све најбоље у наставку каријере'', наводи се на сајту Челсија.

Италијански тренер је у посљедње вријеме имао несугласице са управом Челсија, а све је кулминирало након резултатске кризе и једне побједе у претходних седам утакмица Премијер лиге.

Челси се налази на петом мјесту на табели Премијер лиге са 30 бодова, док је у Лиги шампиона на 13. позицији са 10 бодова, пише Б92.

