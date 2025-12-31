Пике се враћа професионалном фудбалу након 3 године пензије

Извор:
Б92
31.12.2025
15:21
Коментари:0
У самом финишу 2025. године из Шпаније стиже изненађујућа вијест – Ђерар Пике, одлучио је да се врати професионалном фудбалу, иако је каријеру завршио крајем 2022. године.
Пике неће играти ревијално нити у Краљевској лиги фудбала 7 на 7 коју је сам основао, већ се враћа у такмичарски ритам у другој лиги Шпаније.
Некадашњи стуб одбране Барселоне и шпанске репрезентације, потписао је за ФК Андору, клуб чији је власник од 2018. године, када га је преко компаније Космос преузео из пете дивизије.
Према наводима каталонских медија, Пике би могао да дебитује већ 4. јануара 2026. године, на гостовању против АД Сеуте у 20. колу друголигашког такмичења.
Фудбал
Пике заплакао на суђењу: То ми нико не може вратити
Бивши шпански репрезентативац уписао је 102 наступа и постигао пет голова у дресу „црвене фурије“, док је у Барселони оставио неизбрисив траг.
Приликом опроштаја од фудбала на Камп Ноу у новембру 2022. године поручио је навијачима да ће се једног дана вратити, нагласивши да Барселону никада неће напустити – ни као човјек, ни као идеја.
Поред повратка на терен, Пике и даље изазива пажњу својим ставовима о модерном фудбалу. Недавно је у подкасту Икера Касиљаса поново говорио о потреби промјена, предлажући да утакмице које се заврше резултатом 0:0 не доносе бодове ниједној екипи, јер, како истиче, фудбал мора остати прије свега – забава, пише Б92.
Фудбал
Пике име револуционарну идеју: Ево како би стао у крај ''досадним'' утакмицама
Повратак једног од највећих дефанзиваца Барселоне овог вијека свакако ће обиљежити почетак 2026. године и привући велику пажњу јавности, али и љубитеља фудбала широм Шпаније.
Фудбал
1 год0
Сцена
1 год0
Сцена
1 год0
Фудбал
1 год0
Најновије
Најчитаније
18
16
18
14
18
04
18
02
17
52
Тренутно на програму