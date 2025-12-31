Logo
Large banner

Пике се враћа професионалном фудбалу након 3 године пензије

Извор:

Б92

31.12.2025

15:21

Коментари:

0
Пике се враћа професионалном фудбалу након 3 године пензије

У самом финишу 2025. године из Шпаније стиже изненађујућа вијест – Ђерар Пике, одлучио је да се врати професионалном фудбалу, иако је каријеру завршио крајем 2022. године.

Пике неће играти ревијално нити у Краљевској лиги фудбала 7 на 7 коју је сам основао, већ се враћа у такмичарски ритам у другој лиги Шпаније.

Некадашњи стуб одбране Барселоне и шпанске репрезентације, потписао је за ФК Андору, клуб чији је власник од 2018. године, када га је преко компаније Космос преузео из пете дивизије.

Према наводима каталонских медија, Пике би могао да дебитује већ 4. јануара 2026. године, на гостовању против АД Сеуте у 20. колу друголигашког такмичења.

pike

Фудбал

Пике заплакао на суђењу: То ми нико не може вратити

Бивши шпански репрезентативац уписао је 102 наступа и постигао пет голова у дресу „црвене фурије“, док је у Барселони оставио неизбрисив траг.

Приликом опроштаја од фудбала на Камп Ноу у новембру 2022. године поручио је навијачима да ће се једног дана вратити, нагласивши да Барселону никада неће напустити – ни као човјек, ни као идеја.

Поред повратка на терен, Пике и даље изазива пажњу својим ставовима о модерном фудбалу. Недавно је у подкасту Икера Касиљаса поново говорио о потреби промјена, предлажући да утакмице које се заврше резултатом 0:0 не доносе бодове ниједној екипи, јер, како истиче, фудбал мора остати прије свега – забава, пише Б92.

Default Image

Фудбал

Пике име револуционарну идеју: Ево како би стао у крај ''досадним'' утакмицама

Повратак једног од највећих дефанзиваца Барселоне овог вијека свакако ће обиљежити почетак 2026. године и привући велику пажњу јавности, али и љубитеља фудбала широм Шпаније.

Подијели:

Тагови:

Đerar Pike

fudbal

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Фудбал

Нови скандал у шпанском фудбалу: Пике под истрагом

1 год

0
Шакира поново о Пикеу: Жртвовала сам доста тога, била сам лојална

Сцена

Шакира поново о Пикеу: Жртвовала сам доста тога, била сам лојална

1 год

0
Шакира коначно проговорила да ли је Пикеа одала теглица џема

Сцена

Шакира коначно проговорила да ли је Пикеа одала теглица џема

1 год

0
Пике оплео по Лапорти и Барселони: Какав Халанд, изађи и реци истину!

Фудбал

Пике оплео по Лапорти и Барселони: Какав Халанд, изађи и реци истину!

1 год

0

Више из рубрике

Гол какав Роналдо није дао никада прије

Фудбал

Гол какав Роналдо није дао никада прије

3 ч

0
Најгора Фиорентина у историји постојања клуба

Фудбал

Најгора Фиорентина у историји постојања клуба

4 ч

0
Легендарни Роберто Карлос хитно оперисан

Фудбал

Легендарни Роберто Карлос хитно оперисан

5 ч

0
Умрла легенда загребачког Динама

Фудбал

Умрла легенда загребачког Динама

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

16

Хапшење у комшилуку, погледајте какву је експлозију изазвао на школском игралишту

18

14

На Дан Републике Српске измјена режима саобраћаја у Бањалуци: Погледајте у којим улицама

18

04

Шок за свијет бокса: Џошуа је можда завршио каријеру након несреће

18

02

Ова 3 знака имају најјачу интуицију, могу да предосјете будућност

17

52

Ево како је настала руска салата: Оригинални рецепт нико не зна, а славље не може да прође без ње

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner