Најгора Фиорентина у историји постојања клуба

Извор:

Б92

31.12.2025

14:04

Најгора Фиорентина у историји постојања клуба

Актуелна генерација Фиорентина има најгори учинак у историји клуба на половини сезоне.

Да ствар буде гора по тим из Тоскане, до краја полусезоне преостала су још два кола, дакле математички још шест бодова је у игри, али и ако би екипа Паола Ванолија извукла максимум из оба меча, и даље би полусезону завршила са најслабијим учинком у комплетној историји клуба.

Фиорентина послије 17 кола има тек девет бодова (учинак 1-6-10) и закуцана је за зачеље табеле Серије А.

Уколико би у последње две утакмице (Кремонезе и Лацио) неким чудом тим из Фиренце уписао обе победе значајно би поправио своје шансе за опстанком, али не би обрисао очајну полусезону каква није виђена на "Артемио Франкију", преноси Б92.

дрон путин резиденција

Свијет

Русија показала дрон коришћен у нападу Путинову резиденцију

Са шест бодова у наредна два меча, за утјеху, не би био најгори тим у ери Серије А.

Вратимо се у далеку прошлост и на сезону 1928/1929. када је Фиорентина, тада још у црвено-бијелој комбинацији опреме, одиграла далеко најгору полусезону, посљедњу прије формирања лиге каква данас постоји.

Тада је италијанска лига била подијељена у групе.

Фиорентина је те сезоне, у оквиру групе Б Националне дивизије, на половини сезоне освојила 14 бодова, што значи да ће актуелни тим, ако не побједи оба наредна меча, остати упамћен и као најгори у читавој историји, и прије формирања елитног такмичења.

Постоји још један податак који никако не иде у прилог садашњем тиму и тежњама да сачува статус у елити - у три најслабије сезоне по билансу бодова на пола шампионата, у свакој је на крају испала из лиге.

То су, поред поменуте сезоне 1928/1929. биле и сезоне 1937/1938. и 2001/2002. "

