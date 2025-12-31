Лукашенко: Путину су "усијане главе" свашта предлагале, зна се гдје је резиденција Зеленског...

Извор:
31.12.2025
13:45
Предсједник Бјелорусије Александар Лукашенко изјавио је данас да су поједине "усијане главе" раније предлагале предсједнику Русије Владимиру Путину да ракетним системом "Орешник" изведе напад на центре за доношење одлука у Украјини, али да је он ту идеју категорично одбацио.
Коментаришући наводни напад украјинских беспилотних летјелица на резиденцију предсједника Русије у Новгородској области, Лукашенко је скренуо пажњу на то да Русија има и да је имала све могућности да нападне неку од резиденција предсједника Украјине Володимира Зеленског у тренутку када би он био тамо, преноси ТАСС.
"Рећи ћу вам чак и више. Када је 'Орешник' први пут употребљен, поједине усијане главе предлагале су му да се изведе други напад по тим терористима и слично, па чак и по центрима за доношење одлука. Путин је ту идеју категорично одбацио одмах на самом почетку", рекао је Лукашенко, пренијела је БелТА.
Лукашенко је, такође, констатовао да је током украјинског сукоба настала ситуација у којој ниједна страна није нападала лидера друге стране.
"Не да су се договорили да не пуцају једни на друге, већ се у овом рату једноставно тако развила ситуација да нико није покушао да убије шефа државе друге стране. Нико то није чинио. А сада, покушај напада на једну од резиденција предсједника", навео је он.
Раније данас, током посјете холдингу "Хоризонт", предсједник Бјелорусије изјавио је да напад беспилотним летјелицама на резиденцију руског лидера Владимира Путина у Новгородској области сматра државним тероризмом.
"Размишљам о томе коме је то било потребно и до чега је то могло да доведе. Па, коме је требало, сумњам ко стоји иза Володимира Зеленског. Мислим да, ако је он у овоме и учествовао, није знао шта ради", истакао је Лукашенко.
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров изјавио је у понедјељак да је кијевски режим покренуо терористички напад на резиденцију руског предсједника Владимира Путина у Новгородској области у ноћи 29. децембра користећи 91 беспилотну летјелицу.
Све дронове су уништиле снаге руске противваздушне одбране, а није било повријеђених.
Украјински предсједник Володимир Зеленски одбацио је наводе Москве да су украјински дронови напали Путинову резиденцију.
