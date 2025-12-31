Приведено још 125 лица повезаних са "Исламском државом

Извор:
СРНА
31.12.2025
13:35
Коментари:0
Турска полиција саопштила је да је у Турској приведено још 125 лица, у оквиру операције усмјерене против особа за које се сматра да су повезане са "Исламском државом".
Лица су приведена током симултаних рација у 25 турских покрајина, јавља АП.
Министар унутрашњих послова Турске Али Јерликаја објавио је јуче да је турска полиција привела 357 лица у операцији усмјереној против "Исламске државе".
Он је на "Иксу" написао да је полиција извршила рације у 21 покрајини у Турској.
