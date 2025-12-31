Logo
Large banner

Туча насред улице: Свађа у саобраћају прерасла у физички обрачун

Извор:

Мондо.рс

31.12.2025

13:11

Коментари:

0
Туча насред улице: Свађа у саобраћају прерасла у физички обрачун
Фото: screenshot

На друштвеним мрежама појавио се снимак туче која се догодила јуче у Београду, а према незваничним информацијама, инцидент је избио након свађе у саобраћају.

Како се наводи на Инстаграм профилу Serbia_live, сукоб се догодио на углу Бранка Крсмановића и Булевара краља Александра. На снимку се види како се четворица младића физички обрачунавају насред улице, док су возила заустављена.

У једном тренутку, двојица се међусобно ударају песницама и шутирају, док се друга двојица рвају између паркираних аутомобила.

Забиљежен је и тренутак када један мушкарац другог убацује на сједиште возила и потом га удара.

За сада није познато да ли је полиција интервенисала поводом овог инцидента, нити да ли има повријеђених.

Подијели:

Тагови:

саобраћај

Туча

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Oстаје ли Јокић без МВП награде?

Свијет

Oстаје ли Јокић без МВП награде?

2 ч

0
Новинар Дарко Гавриловић

Друштво

Преминуо новинар Дарко Гавриловић

2 ч

0
Супруга бившег мужа Џил Бајден пронађена мртва

Свијет

Супруга бившег мужа Џил Бајден пронађена мртва

2 ч

0
Заплијењена већа количина психоактивних супстанци, ухапшена Американка

Хроника

Заплијењена већа количина психоактивних супстанци, ухапшена Американка

2 ч

0

Више из рубрике

Заказано суђење Кецмановићима, тужилац инсистира на максималним казнама

Србија

Заказано суђење Кецмановићима, тужилац инсистира на максималним казнама

3 ч

0
Ужас: Пронађено беживотно тијело на школском терену

Србија

Ужас: Пронађено беживотно тијело на школском терену

6 ч

0
Стравичан пожар у Призрену: Страдала беба

Србија

Стравичан пожар у Призрену: Страдала беба

17 ч

0
Далибор Богићевић Боги је бивши припадник МУП-а Србије

Србија

Умро од туге за сином: Ратомир није могао да се помири да његовог Далибора више нема, дан касније склопио очи

22 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

15

16

Трагичан крај потраге за Јованом (20) који је нестао након што је отишао на журку

15

11

Сујевјерја која се везују за почетак године: Ове ствари не би требало радити 1. јануара

14

54

Паљански СНСД поручио Којићу: Никад се не пљује у тањир из којег се јело

14

47

Ово је била најсмртоноснија година за новинаре у историји

14

44

Новогодишња порука Медведева: Побједа Русије је близу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner