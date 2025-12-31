Туча насред улице: Свађа у саобраћају прерасла у физички обрачун

Извор:
Мондо.рс
31.12.2025
13:11
Коментари:0
На друштвеним мрежама појавио се снимак туче која се догодила јуче у Београду, а према незваничним информацијама, инцидент је избио након свађе у саобраћају.
Како се наводи на Инстаграм профилу Serbia_live, сукоб се догодио на углу Бранка Крсмановића и Булевара краља Александра. На снимку се види како се четворица младића физички обрачунавају насред улице, док су возила заустављена.
У једном тренутку, двојица се међусобно ударају песницама и шутирају, док се друга двојица рвају између паркираних аутомобила.
Забиљежен је и тренутак када један мушкарац другог убацује на сједиште возила и потом га удара.
За сада није познато да ли је полиција интервенисала поводом овог инцидента, нити да ли има повријеђених.
