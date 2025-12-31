Ужас: Пронађено беживотно тијело на школском терену

Извор:
Телеграф
31.12.2025
08:24
Коментари:0
У дворишту једне основне школе у Новом Саду данас је пронађено беживотно тијело непознатог мушкарца, потврђено је из извора блиских истрази.
Према првим незваничним информацијама, тијело су примијетили пролазници који су одмах алармирали полицију и хитну помоћ.
Љекарска екипа је по доласку на лице мјеста, нажалост, могла само да констатује смрт.
Полиција је током увиђаја поред тијела пронашла ватрено оружје - пиштољ, што указује на трагичан слијед догађаја. Иако истрага још увијек утврђује све околности, тренутни подаци са терена указују на то да је највјероватније ријеч о самоубиству.
Полицијски службеници су обезбиједили мјесто догађаја и извршили увиђај.
Идентитет мушкарца још увијек није званично саопштен, а више детаља о мотивима и тачном времену ове трагедије биће познато након завршетка истраге и достављања налаза обдукције.
Управа школе и надлежне службе се за сада нису званично оглашавале поводом овог случаја.
