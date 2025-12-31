Logo
Ужас: Пронађено беживотно тијело на школском терену

Извор:

Телеграф

31.12.2025

08:24

Коментари:

0
Ужас: Пронађено беживотно тијело на школском терену
Фото: Pexels

У дворишту једне основне школе у Новом Саду данас је пронађено беживотно тијело непознатог мушкарца, потврђено је из извора блиских истрази.

Према првим незваничним информацијама, тијело су примијетили пролазници који су одмах алармирали полицију и хитну помоћ.

Љекарска екипа је по доласку на лице мјеста, нажалост, могла само да констатује смрт.

Пронађено ватрено оружје

Полиција је током увиђаја поред тијела пронашла ватрено оружје - пиштољ, што указује на трагичан слијед догађаја. Иако истрага још увијек утврђује све околности, тренутни подаци са терена указују на то да је највјероватније ријеч о самоубиству.

Истрага у току

Полицијски службеници су обезбиједили мјесто догађаја и извршили увиђај.

Идентитет мушкарца још увијек није званично саопштен, а више детаља о мотивима и тачном времену ове трагедије биће познато након завршетка истраге и достављања налаза обдукције.

Управа школе и надлежне службе се за сада нису званично оглашавале поводом овог случаја.

(Телеграф)

Тагови:

Нови Сад

Самоубиство

