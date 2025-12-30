Вучевић: Хелез је посљедња особа која неком у региону може да држи моралне лекције

Извор:
Танјуг
30.12.2025
15:18
Коментари:0
Предсједник СНС и савјетник предсједника Србије за регионална питања Милош Вучевић изјавио је данас да је министар одбране БиХ Зукан Хелез посљедња особа која некоме у региону може да држи моралне лекције.
Коментаришући изјаву Хелеза на Инстаграму у којој отворено оптужује предсједника Србије Александра Вучића за учешће у Снајпер сафарију током рата у БиХ, Вучевић је навео да су све те лажи, злонамјерне и глупе оптужбе којима напада предсједника Вучића да је наводно пуцао по грађанима Сарајева током рата у БиХ, посљедица његове патолошке мржње према предсједнику Србије.
"Човјек је остао заробљен у 90-тим годинама и глумећи неку жртву покушава да добије медијски простор, јер није способан ништа друго да ради и уради за народ БиХ. Сво његово министровање стаје у ријечи – мрзим Вучића и Србију", навео је Вучевић на профилу на мрежи Икс.
Како је додао, Хелезу смета Вучић зато што се бори за мир, међусобно уважавање и суживот, зато што ради на развоју цијелог региона, за разлику од њега који осим ширења нетрпељивости, мржње и покушаја дестабилизације региона ништа друго није у стању.
Подсјетио је и да је Хелез подржавао и покушаје, како је навео, изазивања обојене револуције у Србији, па кад су пропали, тражи нове теме за нападе на Вучића.
"Тачно је да нема истинског помирења без истине и да нема повјерења без одговорности. Истина је да Александар Вучић нема никакве везе са 'Сарајево сафаријем', а сви који намјерно шире такве лажи морају да одговарају за то. И да одговарају они који ћуте на глупости које изговара овај монструм Зукан Херез и њему слични", поручио је Вучевић.
У објави на налогу Икс Хелез тврди да је хапшење београдског адвоката Чедомира Стојковића услиједило након што је поднио кривичну пријаву против Александра Вучића у вези са "сарајевским снајпер сафаријем", и да нема истинског помирења, како каже, "без истине и без одговорности".
Србија
9 ч0
Србија
1 д0
Србија
1 д0
Србија
1 д0
Најновије
Најчитаније
16
45
16
39
16
39
16
28
16
23
Тренутно на програму