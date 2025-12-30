Дјед Мраз обрадовао малишане у Болници Требиње

Извор:
АТВ
30.12.2025
14:56
Коментари:0
Дјед Мраз обрадовао је малишане који се налазе на Одјељењу педијатрије у Болници Требиње. Погледајте како је то изгледало.
Deda mraz je danas iznenadio i obradovao mališane koji se nalaze na Odjeljenju pedijatrije u Bolnici Trebinje. Pojavio im se na prozoru. Sve ovo zahvaljujući firmi "Vukalović company" iz Trebinja. @AtvBanjaluka pic.twitter.com/V12L217qi5— Bojan Nosović (@BojanNosovicATV) December 30, 2025
Свијет
1 ч0
БиХ
2 ч0
Култура
2 ч0
Регион
2 ч0
Најновије
Најчитаније
16
45
16
39
16
39
16
28
16
23
Тренутно на програму