Дјед Мраз обрадовао малишане у Болници Требиње

АТВ

30.12.2025

14:56

Дјед Мраз обрадовао малишане у Болници Требиње
Фото: Друштвена мрежа X/BojanNosovicATV

Дјед Мраз обрадовао је малишане који се налазе на Одјељењу педијатрије у Болници Требиње. Погледајте како је то изгледало.

болница

Требиње

djed mraz

