Иран стао уз Русију: Осуда напада на резиденцију предсједника Русије

Предсједник Ирана Масуд Пезешкијан је у телефонском разговору са председником Русије Владимиром Путином осудио напад беспилотним летјелицама који је, како је наведено, организовао Кијев на државну резиденцију руског лидера, саопштила је прес-служба Кремља.
„Током телефонског разговора са председником Руске Федерације Владимиром Путином, председник Исламске Републике Иран Масуд Пезешкијан осудио је масовни напад беспилотних летјелица који је организовао кијевски режим на државну резиденцију председника Русије у Новгородској области“, наводи се у саопштењу.
Лидери Русије и Ирана разговарали су и о даљем јачању руско-иранске сарадње у различитим областима, као и о ситуацији у вези са иранским нуклеарним програмом. Пезешкијан је такође честитао Путину предстојећу Нову годину.
Путин је, са своје стране, у разговору упутио најбоље жеље руководству и народу Ирана поводом националног празника Шабе Челе.
