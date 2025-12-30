Logo
Large banner

Иран стао уз Русију: Осуда напада на резиденцију предсједника Русије

Извор:

Спутник Србија

30.12.2025

14:50

Коментари:

0
Иран стао уз Русију: Осуда напада на резиденцију предсједника Русије

Предсједник Ирана Масуд Пезешкијан је у телефонском разговору са председником Русије Владимиром Путином осудио напад беспилотним летјелицама који је, како је наведено, организовао Кијев на државну резиденцију руског лидера, саопштила је прес-служба Кремља.

„Током телефонског разговора са председником Руске Федерације Владимиром Путином, председник Исламске Републике Иран Масуд Пезешкијан осудио је масовни напад беспилотних летјелица који је организовао кијевски режим на државну резиденцију председника Русије у Новгородској области“, наводи се у саопштењу.

Лидери Русије и Ирана разговарали су и о даљем јачању руско-иранске сарадње у различитим областима, као и о ситуацији у вези са иранским нуклеарним програмом. Пезешкијан је такође честитао Путину предстојећу Нову годину.

Путин је, са своје стране, у разговору упутио најбоље жеље руководству и народу Ирана поводом националног празника Шабе Челе.

(спутник србија)

Подијели:

Тагови:

Иран

Русија

Владимир Путин

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Предсједник СНСД-а Милорад Додик

Култура

Додик: Дјечије позориште дало велики допринос едукацији и развоју личности младих генерација

2 ч

0
Језиви детаљи трагедије: Отац убио сина с аутизмом па себе

Регион

Језиви детаљи трагедије: Отац убио сина с аутизмом па себе

2 ч

0
Познате прве прогнозе из Денвера о повреди Јокића

Кошарка

Познате прве прогнозе из Денвера о повреди Јокића

2 ч

0
ФСБ, федерална служба безбједности Русије

Свијет

ФСБ спријечио терористички напад на школу

3 ч

0

Више из рубрике

ФСБ, федерална служба безбједности Русије

Свијет

ФСБ спријечио терористички напад на школу

3 ч

0
Иран: Одговор на било какву агресију биће суров

Свијет

Иран: Одговор на било какву агресију биће суров

3 ч

0
Кремљ: Напад на Путинову резиденцију терористички акт, наша војска зна како да одговори

Свијет

Кремљ: Напад на Путинову резиденцију терористички акт, наша војска зна како да одговори

6 ч

0
Индија је највећи свјетски произвођач риже, али остаје без воде

Свијет

Индија је највећи свјетски произвођач риже, али остаје без воде

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

16

45

Додик: Покушај напада на Путинову резиденцију је терористички чин

16

39

Хитне службе евакуишу заробљене на жичари, прве фотографије са лица мјеста

16

39

Умро од туге за сином: Ратомир није могао да се помири да његовог Далибора више нема, дан касније склопио очи

16

28

Да ли се трансплантацијом преносе сјећања и особине донора? Ево шта кажу пацијенти

16

23

Интервенција полиције у Ботуну унијела нове подјеле у црногорску политику и друштво

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner