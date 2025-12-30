Иран: Одговор на било какву агресију биће суров

Извор:
30.12.2025
Одговор Ирана на било какву агресију биће оштар, написао је ирански предсједник Масуд Пезешкијан на Иксу, дан након што је предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп упозорио на могући напад.
„Одговор Исламске Републике Иран на било какву репресивну агресију биће суров и за жаљење“, написао је он.
Трамп је раније рекао да ће подржати нови напад на Иран уколико Техеран покуша да обнови свој балистички ракетни програм.
„Чујем да Иран покушава поново да се наоружа и ако то раде, мораћемо да их оборимо“, рекао је Трамп пред састанак са израелским премијером Бењамином Нетанјахуом, пренио је Си-Ен-Ен.
Кремљ је данас позвао све стране на уздржаност и деескалацију тензија око Ирана.
Портпарол Кремља Дмитриј Песков казао је да Русија сматра да је „неопходно уздржати се од било каквих корака који би могли да ескалирају тензије у региону“ и нагласио да је дијалог са Ираном кључан.
