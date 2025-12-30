Logo
Скандал у њемачкој војсци, војници избачени из елитне јединице

Извор:

Агенције

30.12.2025

08:39

Скандал у њемачкој војсци, војници избачени из елитне јединице

Након наводних случајева десничарског екстремизма, непримјереног се*суалног понашања и злоупотребе дрога у елитној падобранској јединици Бундесвера, отпуштено је неколико војника, а против њих 19 покренута је истрага, саопштило је у понедјељак њемачко министарство одбране.

Министарство је потврдило претходне медијске извјештаје да је прије неколико мјесеци у бази падобранаца у Цвајбрикену покренута интерна истрага због десничарских екстремистичких испада и непримјереног се*суалног понашања.

Око тридесет војника учествовало је у екстремно десничарским и антисемитским испадима. Против "неколико десетака" војника води се истрага због неприкладног се*суалног понашања према војникињама.

"Покренут је поступак за отпуштање из војске против 19 војника", објавио је портпарол Бундесвера на питање Њемачке новинске агенције (ДПА).

Франкфуртер алгемајне цајтунг је писао о "нацистичким забавама" на којима се учестало користио забрањени тзв. Хитлеров поздрав.

Министарство одбране је најавило акциони план који садржи мјере које би спријечиле овакве случајеве унутар падобранских јединица Бундесвера, које се сматрају елитним дијелом војске.

njemačka vojska

vojska

Њемачка

