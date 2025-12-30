Logo
Трамп: Путин ме је обавијестио о нападу на руску резиденцију, тај потез није добар

Извор:

Танјуг

30.12.2025

08:37

Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да га је предсједник Русије Владимир Путин у телефонском разговору јутрос обавијестио о наводном нападу украјинског дрона на једну од његових резиденција, оцјењујући да тај потез "није добар".

- Не свиђа ми се. То није добро - рекао је Трамп, преноси Си-Ен-Ен.

Трамп је признао да је "могуће" да је тврдња нетачна и да такав напад није ни изведен, али је додао да му је Путин јутрос рекао да јесте.

- Управо сам чуо о томе, али не знам ништа о томе. То би било лоше. То не би било добро - рекао је Трамп новинарима пред састанак са израелским премијером Бењамином Нетанјахуом у својој резиденцији Мар-а-Лаго на Флориди.

Трамп је иначе описао разговор са Путином као "продуктиван", али је навео да и даље постоје питања која треба да се ријеше да би се постигао мировни споразум у Украјини.

Mraz zima

Друштво

Данас углавном сунчано, крајем дана понегдје могућ и слаб снијег

- Била је то веома продуктивна расправа. Имамо неколико веома осјетљивих питања, као што можете замислити. Имамо неколико питања која ћемо, надамо се, ријешити и ако их ријешимо, може да се постигне мир - истакао је Трамп.

Тагови:

Русија

Америка

Доналд Трамп

Владимир Путин

