Велика акција након убиства три полицајца: Ухапшено 110 особа!

Турска полиција привела је 110 лица у оквиру операције усмјерене против "Исламске државе", дан након што су у обрачуну са терористима погинула тројица полицајаца, саопштено је из Тужилаштва у Истанбулу.
У саопштењу се наводи да је полиција блокирала једну кућу у Јалови на осам часова, а током рације повријеђено је осам полицајаца и један припадник снага безбједности.
Хаос у Турској: Убијена три полицајца и шест терориста!
Тужилаштво је раније саопштило да је у јучерашњем обрачуну убијено шест милитаната, подсјећа Ројтерс.
