Logo
Large banner

Велика акција након убиства три полицајца: Ухапшено 110 особа!

Извор:

СРНА

30.12.2025

08:13

Коментари:

0
Велика акција након убиства три полицајца: Ухапшено 110 особа!
Фото: pixabay

Турска полиција привела је 110 лица у оквиру операције усмјерене против "Исламске државе", дан након што су у обрачуну са терористима погинула тројица полицајаца, саопштено је из Тужилаштва у Истанбулу.

У саопштењу се наводи да је полиција блокирала једну кућу у Јалови на осам часова, а током рације повријеђено је осам полицајаца и један припадник снага безбједности.

турска војска

Свијет

Хаос у Турској: Убијена три полицајца и шест терориста!

Тужилаштво је раније саопштило да је у јучерашњем обрачуну убијено шест милитаната, подсјећа Ројтерс.

Подијели:

Тагови:

Turska

Islamska drŽava

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Стејт департмент одобрио продају оружја Пољској и Данској

Свијет

Стејт департмент одобрио продају оружја Пољској и Данској

4 ч

0
policija Srbija

Србија

Монструозно и болесно: Дјечаку бакљом пржили гениталије, од удараца му пукле јетра и слезина!

4 ч

0
И раније су "прогнозирали" свашта: Шамани у Перуу предвиђају болест Трампа и пад Мадура

Занимљивости

И раније су "прогнозирали" свашта: Шамани у Перуу предвиђају болест Трампа и пад Мадура

4 ч

0
Откривено 2.000 година старо јеврејско ритуално купатило

Наука и технологија

Откривено 2.000 година старо јеврејско ритуално купатило

5 ч

0

Више из рубрике

Стејт департмент одобрио продају оружја Пољској и Данској

Свијет

Стејт департмент одобрио продају оружја Пољској и Данској

4 ч

0
Саудијска Арабија напала Јемен, бомбардована лука: Порука Емиратима?

Свијет

Саудијска Арабија напала Јемен, бомбардована лука: Порука Емиратима?

5 ч

0
Трамп: Нетанјаху и ја смо за пет минута ријешили три питања о Гази

Свијет

Трамп: Нетанјаху и ја смо за пет минута ријешили три питања о Гази

13 ч

0
Државна дума: Напад на Путинову резиденцију не смије остати без одговора

Свијет

Државна дума: Напад на Путинову резиденцију не смије остати без одговора

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

13

Бијељина прелази на привремено финансирање

12

07

Ваздух у овим градовима поприлично нездрав

11

41

Додик: Неће проћи бошњачки политички пројекат насељавања Српске ради њеног гашења

11

37

Жељко Митровић даје 100 нових отказа на Пинку: Не долазе на посао, а примају плату!

11

30

Ово су најсрећнији датуми за вјенчање у 2026. години

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner