Logo
Large banner

Откривено 2.000 година старо јеврејско ритуално купатило

Извор:

Спутник Србија

30.12.2025

07:23

Коментари:

0
Откривено 2.000 година старо јеврејско ритуално купатило

Древно јеврејско ритуално купатило, познато као микве, које датира из посљедњих дана Другог храма, прије око 2.000 година, откривено је испод Плазе Западног зида, на само неколико корака од Храмове горе, саопштавају Израелска управа за антиквитете и Фондација Западног зида.

Ова грађевина, димензија 3,05 метара дужине, 1,35 метара ширине и 1,85 метара висине, пронађена је испод слоја пепела и сведочи о посљедњим данима Јерусалима када су Римљани 70. године уништили Храм, пренио је Ројтерс.

Сви који су жељели да се попну на Храм морали су претходно да се очисте у микви, наводи агенција.

„Јерусалим треба да се памти као град Храма. Због тога је много аспеката свакодневног живота прилагођено тој реалности, што се посебно огледа у пажљивом поштовању закона о ритуалној нечистоћи и чистоћи становника и вођа града“, објашњава Ари Леви, директор ископавања у име Израелске управе за антиквитете.

lopta fudbal

Фудбал

У Италији се води никад занимљива борба за титулу, Рома је то доказала

Око микве су пронађени и бројни судови типични за касни период Другог храма.

Откриће је објављено уочи поста Десетог Тевета, који се обиљежава сутра и сјећа на почетак вавилонске опсаде која је довела до уништења Јерусалима и Првог храма у 6. веку прије нове ере.

(спутникпортал)

Подијели:

Тагови:

kupatilo

Jerusalim

Израел

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ове бањалучке улице ће бити затворене због прославе Нове године

Бања Лука

Ове бањалучке улице ће бити затворене због прославе Нове године

5 ч

0
Саудијска Арабија напала Јемен, бомбардована лука: Порука Емиратима?

Свијет

Саудијска Арабија напала Јемен, бомбардована лука: Порука Емиратима?

5 ч

0
Данас је велики празник: Ево ко су били пророк Данило и три младића

Друштво

Данас је велики празник: Ево ко су били пророк Данило и три младића

5 ч

0
Лоше вијести из НБА: Никола Јокић повриједио кољено, једва изашао са терена

Кошарка

Лоше вијести из НБА: Никола Јокић повриједио кољено, једва изашао са терена

5 ч

0

Више из рубрике

Откривен Његошев генетски код: Петровићи носиоци хаплогрупе најзаступљеније међу Србима

Наука и технологија

Откривен Његошев генетски код: Петровићи носиоци хаплогрупе најзаступљеније међу Србима

18 ч

0
Да ли је медицински канабис стварно учинковит? Шокантно истраживање

Наука и технологија

Да ли је медицински канабис стварно учинковит? Шокантно истраживање

1 д

0
Први црногорски сателит лансиран у свемир

Наука и технологија

Први црногорски сателит лансиран у свемир

1 д

0
Русија лансирала ракету "Сојуз-2.1б"

Наука и технологија

Русија лансирала ракету "Сојуз-2.1б"

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

13

Бијељина прелази на привремено финансирање

12

07

Ваздух у овим градовима поприлично нездрав

11

41

Додик: Неће проћи бошњачки политички пројекат насељавања Српске ради њеног гашења

11

37

Жељко Митровић даје 100 нових отказа на Пинку: Не долазе на посао, а примају плату!

11

30

Ово су најсрећнији датуми за вјенчање у 2026. години

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner