Откривено 2.000 година старо јеврејско ритуално купатило

Древно јеврејско ритуално купатило, познато као микве, које датира из посљедњих дана Другог храма, прије око 2.000 година, откривено је испод Плазе Западног зида, на само неколико корака од Храмове горе, саопштавају Израелска управа за антиквитете и Фондација Западног зида.
Ова грађевина, димензија 3,05 метара дужине, 1,35 метара ширине и 1,85 метара висине, пронађена је испод слоја пепела и сведочи о посљедњим данима Јерусалима када су Римљани 70. године уништили Храм, пренио је Ројтерс.
Сви који су жељели да се попну на Храм морали су претходно да се очисте у микви, наводи агенција.
„Јерусалим треба да се памти као град Храма. Због тога је много аспеката свакодневног живота прилагођено тој реалности, што се посебно огледа у пажљивом поштовању закона о ритуалној нечистоћи и чистоћи становника и вођа града“, објашњава Ари Леви, директор ископавања у име Израелске управе за антиквитете.
Око микве су пронађени и бројни судови типични за касни период Другог храма.
Откриће је објављено уочи поста Десетог Тевета, који се обиљежава сутра и сјећа на почетак вавилонске опсаде која је довела до уништења Јерусалима и Првог храма у 6. веку прије нове ере.
